Los nuevos precios de las gasolinas, de la electricidad y del gas están moviendo a México en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto. Con formas inéditas, sin precedente cercano, miles de ciudadanos sin filiación partidaria ni pertenencia a organizaciones sociales formales han salido a protestar espontáneamente contra esta política económica en la primera semana del 2017, y por las calles de muchas ciudades del país. Esto no va a concluir próximamente, no obstante, los rumores intimidantes y las acciones vandálicas y provocadoras, de origen dudoso, que pretenden reventar, atemorizar y desmovilizar este libre movimiento ciudadano, aún de tenue vocación insurgente. Todo indica lo contrario. Estamos apenas en el arranque de una crisis política de consecuencias imprevisibles, tal vez desestabilizadoras en el corto plazo, llenas de retos inmediatos, pero quizá con oportunidades de cambio social y político de signo progresista.

Las explicaciones y justificaciones gubernamentales al paquete de ajustes de precios de los energéticos han sido confusas, bofas y contradictorias, y por lo tanto, con escasa credibilidad y nula legitimidad entre la mayoría de la población. Las marchas y manifestaciones ciudadanas de inconformidad abierta con tales ajustes, son la mejor prueba de ello.

¿Será posible separar las ofertas vanas y demagógicas de Peña Nieto sobre lo promisorio que era su Reforma Energética, en particular en precios y tarifas de energéticos, de estos aumentos desmesurados, mal planeados y pésimamente justificados?

El "gasolinazo" ha exhibido, antes que cualquier otra cosa, un manejo opaco, abusivo e irresponsable de las finanzas públicas de viene de larga data, que se percibió casi tímidamente por primera vez hace unos meses con el (casi invisible) diagnóstico pesimista sobre México de las conocidas agencias calificadoras Moody's y S&P. Los focos rojos se prendieron con la difusión de este tipo de documentos, imperceptibles para la opinión pública e incluso para una porción relevante de la misma clase política, aunque los mercados financieros sí tomaron discretamente nota de este asunto alarmante, que de suyo fue una advertencia inequívoca de que algo andaba mal, muy mal. Los tecnicismos allí manejados llevaban a una conclusión relativamente simple: la estabilidad macroeconómica estaba pegada con alfileres. Lo que hay detrás de esta valoración es el marcado y persistente desequilibrio fiscal y el de la misma cuenta corriente de la balanza de pagos, donde la súbita inestabilidad cambiaria y la consecuente trayectoria inflacionaria esperada en el horizonte cercano, son resultados naturales de tales desequilibrios macroeconómicos.

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, cargado de responsabilidades en la toma de las decisiones hacendarias y energéticas en esta administración y en la anterior, ha centrado su malabarista discurso apologético -enojoso para los ciudadanos mayoritarios- fundamentalmente en dos perspectivas impugnables: a) que ésta no es parte obligada y necesaria de la llamada Reforma Energética, sino que es solamente circunstancial; b) que fue una medida irremediable para no aumentar los impuestos, no cortar más el gasto público (sobre todo el social) y no incrementar la deuda y el endeudamiento público.

Por cualquier lado que se le vea, estas dos nociones de Meade no resisten una lectura ciudadana desenfadada y mucho menos agradecida, sobre todo si se tiene memoria clara de lo que este gobierno ha dicho, presumido y pregonado machaconamente desde el 2013, cuando el "Pacto por México" era el eje político de sus cacareadas "Reformas Estructurales", donde la Energética se ve todavía para la élite del bloque neoliberal como la cereza en el pastel.

¿Será posible separar las ofertas vanas y demagógicas de Peña Nieto sobre lo promisorio que era su Reforma Energética, en particular en precios y tarifas de energéticos, de estos aumentos desmesurados, mal planeados y pésimamente justificados? No hay manera de que la inteligencia popular sea llamada a engaño o ingenuidad en este asunto. La percepción generalizada entre la población es que hubo una venta fraudulenta de los tiempos y beneficios de esta reforma, muy ensalzada por los partidarios del desmantelamiento de Pemex y de todo lo que ello ha implicado en la nueva relación entre el Estado y el mercado, diseñada y aplicada sin pausas desde hace más de tres décadas.

Por más que lo niegue el gobierno, el componente tributario de cada litro de gasolina vendido a los precios actuales es inmoderadamente elevado y de fines evidentemente recaudatorios por cualquier ángulo que se le vea. El monumental hoyo fiscal acumulado hasta hoy, sigilosamente en los últimos años en Hacienda, en el Congreso, en el PRI y sus aliados, quiere comenzar a reducirse y manejarse exclusivamente por las discutibles vías ortodoxas en este infausto 2017. ¿Acaso no han recortado duramente el gasto y no han seguido con una política opaca de endeudamiento público? ¿No es esa significativa carga tributaria en cada litro de gasolina, perdón por el pleonasmo, una simple imposición fiscal más?

Aunque fuera posible separar el "gasolinazo" de la Reforma Energética, que no lo es, y aunque fuera irremediable incrementar en un alto porcentaje los precios de las gasolinas para procurar sanear las finanzas públicas, que no lo es, esta decisión sorpresiva y despótica (francamente inconsulta) se convirtió en la gota que derramó el vaso de agua. Y cómo no verlo así de simple reconociendo el entorno ético, político, social y económico de todas las decisiones relevantes del gobierno de Peña. Basta recordar algunas cuestiones ominosas y terroríficas que han marcado su administración y que todo mundo trae en la cabeza: la "casa blanca", Ayotzinapa, la invitación a Trump, el regreso de Videgaray al gabinete oficial, el incesante desastre cambiario del peso, la intempestiva renuncia de Carstens, las tenaces tendencias económicas recesivas, el maiceo nauseabundo y constante de muchos diputados y senadores, la omisión grotesca de la justicia institucional en los casos de los dos Duarte, de Moreira, de Borje, de Medina, de Montiel y de tantas otras cosas más que serán imperdurables en el inventario histórico de los despropósitos y agravios peñistas contra el orden democrático y los principios del buen gobierno.

El inmediato estallido inflacionario que producirá el "gasolinazo" es inevitable. La tristemente célebre "cuesta de enero" será la más dura de los últimos años, originada y apuntalada por la irrefrenable volatilidad cambiaria. Presumo que ambos factores terminarán por generar un severo deterioro generalizado de las expectativas inflacionarias, ancla en la que descansa la política monetaria antiinflacionaria cuando éstas son estables y predecibles.

En este horizonte macroeconómico de corto plazo, el saldo inmediato que tendrá esta política fiscal punitiva en la distribución del ingreso, no sobra señalarlo enfáticamente, será adverso para la mayoría de la población, ubicada precariamente en el mercado laboral. La desigual carrera entre precios y salarios será todavía más desigual; esto dificultará la aplicación de una política salarial avara que fue diseñada para contribuir a amortiguar el impacto ya inexorable de la depreciación cambiaria sobre una tasa de inflación que hoy se dispara ante los ojos de todos, excepto para Meade.

¿Es reversible o irreversible esta política de precios de los energéticos, en especial de las gasolinas? ¿Si esto queda en el terreno de lo posible y viable todo lo demás quedaría igual en la política fiscal? ¿Las condiciones políticas de una eventual política fiscal rediseñada y replanteada regresarán al mismo punto anterior al "gasolinazo", es decir, al 31 de diciembre de 2016?

Es ciertamente reversible a través de una movilización ciudadana legal, pacífica y socialmente responsable, la que se exprese pronto en el Congreso teniendo como eje la paciente construcción republicana de un "nuevo pacto fiscal". Esto puede llevar gradualmente, sin maximalismos delirantes, a un nuevo modelo político de gobernabilidad democrática, incompatible con los escandalosos fraudes, saqueos, rapiñas, latrocinios y dispendios sistemáticos de los dineros públicos, como ha sido la norma hasta ahora desde hace décadas.

La eventual supresión de la política de "los precios de la discordia" no puede ni debe dejar incólumes los criterios de gastos, impuestos y deudas, tal y como ahora se encuentran definidos. Es un imperativo la revisión y el cambio de esos criterios, basándose ahora en una racionalidad social transparente para preservar un clima de inversión y crecimiento que aliente el empleo en condiciones de estabilidad monetaria. Esa sería una plataforma clave para precisar los nuevos lineamientos de finanzas públicas en esta coyuntura plagada de riesgos de todo tipo.

El impacto del movimiento ciudadano contra el "gasolinazo", reversible o no, modificó ya las condiciones políticas de coexistencia pacífica en el país establecidas hasta ahora, en particular las de orden electoral. No ver esto sería lamentable para cualquiera de los agentes individuales o colectivos que se mueven en la arena social con natural o accidental vocación de poder. ¡Hagan sus apuestas, señores!