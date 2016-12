Montevideo. Supermercados, tiendas y licorerías advertían este jueves a sus clientes de la imposibilidad de aceptar como medio de pago las tarjetas de débito y crédito del sello Visa, el mayor operador de este tipo de plásticos en Uruguay.

La saturación de la red de este sello se extendió a la jornada de hoy, uno de los días de mayores ventas en el año para el comercio minorista producto de las compras que suelen hacerse para Navidad. En algunos comercios, las cajeras advertían en voz alta a los clientes que hacían fila que Visa no estaba funcionando. En otros, en tanto, explicaban que el débito no está operativo, pero aguardando unos minutos era posible abonar con el mismo sello por medio de crédito. El Observador intentó comunicarse con autoridades del sello Visa, pero no fue posible obtener una respuesta.

La alternativa en la mayoría de los casos es apelar a los cajeros para abonar en efectivo. Precisamente, el gerente general de Banred, Edgardo Cortaza, informó a El Observador que su empresa tomó una "serie de medidas y previsiones" para atender la demanda que tiene este servicio en virtud del pago de aguinaldos, licencias y las compras navideñas.

Una de las acciones que tomó esta empresa de cajeros fue la de "recargar al límite" de su capacidad los distintos puntos de extracción que suelen mostrar mayor actividad. Algunos expendios de dinero de Banred se están "reponiendo a diario", explicó el ejecutivo. Otros que operan con un menor dinamismo -en las zonas periféricas, por ejemplo- se mantiene su cronograma de dos y tres recargas semanales.

El retiro de dinero de los cajeros Banred en diciembre ya superó "ampliamente" los niveles del año pasado, cuando aún resta una semana para que finalice el mes. "Los números parciales que tenemos nos muestran un crecimiento muy importante de las transacciones", comentó Cortaza.