El primer vicepresidente de Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Alfonso Riera, informó que en los últimos diez años han cerrado 500 mil empresas.

“Teníamos 800 mil empresas en el año ‘98 y se estima que hoy día no llegan a 230 mil. Dos millones de venezolanos emigrados y un millón de empleos perdidos en los últimos años, eso quiere decir que esto no está bien, si tu no atacas los elementos de fondo podrás ajustar mil veces el salario y no llegaras a la solución”, dijo Riera en entrevista a Unión Radio.

Destacó que los ajustes del salario mínimo demuestran el mal funcionamiento de la economía, “con una inflación que supera el 700%” agregó.

Subrayó la necesidad de que el Estado trabaje con la empresa privada para que la economía avance.

“Un Estado que lo intente hacer todo, producir, alimentar, bienes y servicios está condenado al fracaso porque no hay concurso de todos los ciudadanos, todos los países que han logrado niveles importantes de bienestar y desarrollo económico lo han hecho con el concurso del sector privado, inclusive la izquierda lo pide a gritos, la izquierda racional y moderada del mundo le piden a Venezuela que dé un viraje”, puntualizó el representante del gremio de comerciantes.