Lima. Las inversiones suizas en nuestro país se encuentran en el orden de los 1,000 millones de dólares, principalmente en los sectores de minería, industria farmacéutica y alimentos, afirmó el embajador de ese país europeo en el Perú, Hans Ruedi Bortis.

“Hay un potencial para elevar el nivel de las inversiones; siempre y cuando se mantenga un buen clima mediante un mercado abierto y reglas claras”, comentó al Diario Oficial El Peruano.

Precisó además que el intercambio comercial entre el Perú y Suiza asciende a 3,200 millones de dólares, de los cuales la nación europea compra por 3,000 millones y el Perú por los restantes 200 millones.

“No debemos olvidar que Suiza es el tercer comprador de las exportaciones peruanas, luego de China y Estados Unidos; especialmente de todo lo que son materias primas. El 90% de las importaciones del Perú a Suiza son onzas de oro, que se destinan a las cuatro refinerías que hay en mi país”, aseveró.

Al referirse a las exportaciones no tradicionales, el embajador suizo en nuestro país resaltó que el Perú posee un gran potencial, gracias a las plantas medicinales, palta, arándanos y otros productos agrícolas.

“Debemos resaltar que Suiza es un mercado limitado y el hecho de que el producto peruano ingrese en ese entorno sofisticado le permite abrir otros, es decir, Suiza es un puente para entrar a mercados europeos aún más grandes”, comentó.

Por otro lado, el diplomático europeo mencionó que el mercado peruano importa, en gran parte, productos del rubro farmacéutico, además de insumos químicos, máquinas de precisión, relojes, quesos y chocolates.

“Es esencial e importante el mercado abierto que mantiene el Perú. Por eso, hemos elegido a este país para darle un mayor impulso a nuestra cooperación económica. No tenemos una posición proteccionista, pues consideramos que el comercio abierto es libre y fundamental para lograr el desarrollo de todos los socios comerciales”, aseveró.

Hace poco, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de la Confederación Suiza (Seco) presentaron el primer Portal de inclusión financiera en el país, el cual busca profundizar la información de las herramientas de medición y análisis de inclusión financiera.

Al respecto, el diplomático suizo comentó que el Perú tiene un gran reto que consiste en elevar la formalidad, pues ello está relacionado directamente con la inclusión financiera.

“Mucha gente todavía no tiene acceso a servicios de financiamiento”, dijo.

Manifestó que un gran problema que enfrenta el Perú es la falta de confianza del potencial consumidor, que no cree plenamente en el sistema financiero porque no lo conoce, es muy caro, complicado y no le da el acceso necesario a la tecnología.

“Por otro lado, la industria financiera no ofrece instrumentos adaptados a las circunstancias y necesidad de la gente. Hay un círculo vicioso que debemos romper”, puntualizó.

En octubre último, se ratificó al Perú como socio prioritario para la cooperación económica de Suiza durante la segunda reunión del Mecanismo de Consultas Económicas Bilaterales entre las dos naciones.

Los recursos destinados por la cooperación suiza al Programa Plurianual de Cooperación para el Desarrollo, Estrategia Perú 2013-2016, asciende a 110 millones de dólares para proyectos de cooperación en las áreas de recursos naturales, gobernabilidad y sector privado competitivo.

En la cita, ambas naciones coincidieron en la necesidad de aprovechar mejor el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el Perú y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), de la que Suiza es parte.

El Perú, por su parte, expuso su cartera de proyectos de inversiones en infraestructura y desarrollo. Las exportaciones peruanas registradas en octubre sumaron 3,389.5 millones de dólares.