El ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne señaló que los excedentes fiscales con la nueva regla fiscal permitirá destinarlos al Fondo de Infraestructura que a su vez posibilitará cofinanciar las obras públicas con el sector privado.

Refirió que la nueva regla fiscal señala que los recursos destinados al Fondo de Estabilización Fiscal (FEF) hasta por el 4% del PIB van a este fondo, pero si supera este porcentaje, entonces el resto se destina al Fondo de Infraestructura.

Indicó que el FEF actualmente se encuentra en 4,3% del PBI y el excedente a 4% va al Fondo de Infraestructura, el cual permite, en momento de auge, financiar obra pública confinanciada con el sector privado.

“¿Qué es lo que estamos diciendo? La mejor forma de invertir los recursos fiscales excedentes es orientándolos a infraestructura, porque es donde tenemos un gran déficit y obviamente no es solamente gran infraestructura, también es pequeña infraestructura”, dijo.

El saldo del FEF a fines del 2014 era de US$9.159 millones y a fines del 2015 bajó a US$7.902 millones.

Thorne refirió que las pequeñas obras de infraestructura son las de conexión vial entre la costa y la sierra, así como para conectar al Valle del río Apurímac, Ene y Mantaro a fin de que los agricultores puedan sacar sus productos.

De otro lado, desestimó las críticas de algunos sectores sobre la política fiscal del Gobierno, de aumentar el gasto en una coyuntura de desaceleración, basado en la estadística referida al déficit estructural que se gasa en el PBI potencial.

“Eso fue lo que hizo el gobierno pasado, hay que reconocer que con esa regla fiscal el gobierno pasado pasó de un superávit de 2,2% a un déficit de casi 3,8%”, dijo.

Por ello, señaló que el Gobierno actual no necesita “atarse de manos a un estimado sobre un déficit estructural que nadie observa”, sino que se necesita darle a la población información que monitorea el BCR respecto al déficit nominal.

“A la misma vez decimos, el MEF, el BCR y el Consejo Fiscal van a hacer sus estudios del déficit estructural y lo vamos a mantener para nosotros, pero si hubiese necesidad de hacer un estímulo fiscal nosotros vamos al Congreso y se pide autorización para un programa de estímulo fiscal, como se hizo en el 2009 y se hace la expansión”, dijo.

Inversión pública. Por otra parte, señaló que la inversión pública va “muy bien” y con el impulso del decreto legislativo respecto a Invierte.pe que elimina el SNIP, y la implementación de la justificación para el cierre de brechas más la programación presupuestal multianual.

“En el presupuesto que enviamos al Congreso hay cerca de 7,500 millones de soles de inversión pública que se va a realizar en las regiones, este presupuesto a diferencia de otros se va a entregar entre enero y marzo, antes este dinero se transfería hasta junio”, dijo.

Refirió que la idea es que estos recursos se entreguen lo más rápido a las regiones, y espera que en enero del 2018 se hayan entregado todos los fondos destinados para ese año a los gobiernos regionales.

“Hay un fondo de saneamiento por 2.000 millones de soles (para 2017), hay una serie de grandes obras, pero no quiero sacrificar la inversión por el gasto corriente, de esa manera, eso es lo que pensamos, nos va a permitir crecer más”, indicó.

“Yo pienso que la mega obra es agua y saneamiento, son 2,000 millones de soles, es la obra y prioridad más importante”, agregó en radio Exitosa.

Presupuesto Salud. De otro lado, señaló que el presupuesto del sector Salud para el 2017 es similar al otorgado en el 2016, pero se le asignó un espacio dentro del Fondo de Agua y Saneamiento entre 300 y 400 millones de soles, por lo que desestimó las críticas sobre su asignación presupuestal.

“Lo que sucede es que los analistas a la hora que ven el presupuesto, solamente ven lo que le dimos directamente y no ven lo que está dentro del fondo, eso, si lo sumamos, es un aumento significativo de su presupuesto” subrayó.

Asimismo, expresó el 100% de su apoyo a la ministra de Salud, Patricia García, y destacó el trabajo que realiza a fin de mejorar el sistema de salud, y destacó el mejor desempeño del SIS respecto a Essalud, donde las citas médicas toman 30 días.

“Si tuviese que poner mis manos al fuego y decir cual es la gran reforma que tiene que hacer el país, debe ser la de salud, hoy día la salud no llega a la gente, no llega al ciudadano de a pie, y tenemos que hacerla no solamente buena, sino que llegue”, puntualizó.