El Banco de México (Banxico) tiene como desafío consolidar la inflación cerca del objetivo de 3% y procurar que se mantenga cercana a ese nivel por más de un año o año y medio, afirma el subgobernador del Banco de México, Manuel Sánchez.

El objetivo fundamental de las acciones monetarias es mantener ancladas las expectativas de inflación para consolidarla alrededor del objetivo y es, en ese sentido, que se deben interpretar las decisiones de la Junta de Gobierno en este año, explica.

Entrevistado por El Economista, argumenta que “a la política monetaria le toma cierto tiempo para tener efecto” y en línea con lo previsto por la institución en sus anuncios e informes monetarios, “las presiones para la inflación del año entrante, son al alza”.

A 10 días de culminar su encargo como miembro de la Junta de Gobierno del banco central, echa un vistazo a las acciones anunciadas en los siete años que participó en el máximo órgano de decisión del instituto monetario.

“Siempre la Junta ha tratado de tomar toda la información disponible, para implementar la decisión que parece la más adecuada”, refiere.

Descarta que el funcionamiento del Banco de México pueda experimentar algún cambio en su orientación, en ausencia de él o del mismo gobernador Agustín Carstens, quien dejará la institución en julio para integrarse al puesto gerencial del Banco Internacional de Pagos (BIS, por su sigla en inglés).

“Por esta institución ha pasado gente muy destacada, que ha sido remplazada. La piedra angular del banco es su solidez institucional y su operación a través del máximo órgano de gobierno, que es la Junta, que no depende de una sola persona”.

EU impacta especialmente a México

-¿Qué pasa por la cabeza de un funcionario de la Junta de Gobierno cuando se presentan eventos sorpresivos como la crisis de Lehman Brothers hasta el resultado electoral de Estados Unidos?

-Personalmente, intento tomarlo de una manera muy razonada, no apresurada y así es como se toman las decisiones en la Junta de Gobierno. Ahí nos reunimos para vigilar cotidianamente al sistema financiero (...) en ciertos días, como los que menciona, esta vigilancia y deliberación cotidiana se hizo de manera más continua y así se identificó que, en algunos momentos, los mercados carecían de suficiente liquidez y por ello se tomaron medidas extraordinarias.

-¿Cuál ha sido el evento que en estos siete años le ha impresionado o sorprendido más? ¿El Brexit? ¿El triunfo de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos?

-No hay que minimizar la realidad. Lo que ocurre en una economía tan grande y tan cercana a la mexicana que es la de Estados Unidos, nos impacta de manera más especial. Yo diría que la Gran Recesión del 2008 al 2009, fue para mí el evento más grave, de mayor impacto hasta donde conocemos y definitivamente no sabemos lo que pueda ocurrir como secuela de las políticas económicas que se implementaron entonces. En el futuro, tampoco sabemos el impacto de las políticas económicas que ejecutará Estados Unidos. Pero claramente, eso es futuro.

Preocupado por la economía. El fin de su ciclo en Banxico se da en un contexto de presiones inflacionarias, donde la tenencia de valores en manos extranjeras vulnera a México, según las calificadoras; donde hay un nexo entre la inseguridad y su impacto económico.

-¿Alguno de estos temas le preocupa particularmente al punto de decir, que no se ha podido resolver?

-No me voy con preocupaciones sobre el funcionamiento de Banxico. Pero como observador de la economía, sí tengo ciertas preocupaciones. La economía se está desacelerando, tenemos desafíos provenientes de Estados Unidos, y las posibles nuevas políticas de la nueva administración que también impactan en la incertidumbre del mercado y sus consecuencias en México; hay un proceso de consolidación y fortalecimiento fiscal que la autoridad hacendaria está muy enfocada a realizar y que es un punto que han observado las calificadoras y los está atendiendo. Hay aspectos como los que menciona sobre el respeto al Estado de Derecho, la mayor seguridad pública, las necesidades de mayor y mejor infraestructura del país para conectar a las regiones. Hay muchas tareas pendientes que continúan en la agenda de los hacedores de políticas económicas.

-¿Cuál de estos temas es el que más merece atención?

-Todos son desafíos que en ocasiones parecen complicarse severamente si el entorno internacional se pone complejo como en este momento. Pero estoy seguro que serán atendidas de manera adecuada, y en particular tengo confianza en la capacidad de Banxico de ver esos problemas. Lo que sí es nuevo, es lo que vivimos con el vecino del norte, y esta incertidumbre tan grande que es intrínseca a los mercados y va cambiando de nombre y ahora, la fisonomía de incertidumbre en Estados Unidos, como no lo habíamos visto en mi generación, en la suya y en la de los más jóvenes.

La nueva Junta de Gobierno

El mercado está preocupado pues no sólo se va usted del Banxico, quien es visto como el claro contrapeso de las decisiones en la Junta. También se va el gobernador Carstens (interrumpe)

El gobernador es el portavoz de las decisiones de la Junta y por ello es el más visible y sí es probable que haya cierto nerviosismo, no lo quiero subestimar, es natural sobre todo porque ha hecho bien su trabajo. Pero creo que al mismo tiempo hay que recordarle a la gente que la institución es manejada por una junta, que ha probado una sucesión de integrantes. Y no tiene porqué demeritarse la próxima conformación de la Junta y menos la institucionalidad del banco. Es muy halagador decir que alguien me va a extrañar, pero más vale que no sea así y estoy convencido que no es así. Creo que la Junta de Gobierno continuará siendo tan robusta como en la que me tocó participar.

-Hay analistas que consideran que su desempeño en las decisiones de la Junta tuvo que ver con su experiencia al venir de un banco privado. ¿Usted lo ve así?

-Yo busqué siempre hacer mi mejor trabajo para contribuir a que la Junta funcionara bien. Estoy seguro de que quienes seguirán en ella lo van a hacer muy bien. Nadie es imprescindible y al mismo tiempo cada uno tiene una responsabilidad propia para hacer que esta institución siga ganando mucha credibilidad con la solidez que le otorga su propia arquitectura cada vez más probada.

Armando precedentes económicos

-¿La confidencialidad de su participación en la Junta,le limita la posibilidad de escribir algún libro de memorias tipo Bernanke o Greenspan?

-Lo he pensado, aunque no sé si tenga público, o demanda. Me parece que la historia, la anécdota pudiera tener más demanda pero es menos constructiva para al público en general. Yo lo concebiría como un libro constructivo de reflexión sobre la política monetaria y económica y no de tipo anecdótico donde se podrían transgredir ciertos aspectos de índole personal.

-Al tomar sus decisiones están formando precedentes económicos sobre solución de crisis o problemas que serán objeto de estudio y aplicación de medidas prácticas. ¿Lo tienen presente los miembros de la Junta?

-La historia económica del país es muy larga; tiene muchos años y a cada uno que nos toca ser parte de un órgano de gobierno, como es el Banco de México nos compete hacer honor a la historia que tenemos atrás e ir fortaleciendo a la economía con nuestras decisiones. Yo en particular siempre fui consciente que tienen consecuencia nuestras decisiones, por eso tomamos más tiempo para reflexionar, prepararnos y tomar una decisión y porque uno tiene la obligación de dar cuentas a la sociedad. Así que espero haber contribuido a mejorar el ambiente económico para que pueda seguir prosperando al país.

-¿Cómo se va Manuel Sánchez del Banco de México? ¿Su vida profesional termina como usted esperaba?

Con mucha nostalgia. Ha sido una gran experiencia, la mayor experiencia profesional de mi vida.