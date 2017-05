El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, comentó el proyecto de ley –presentado este jueves por el diputado independiente pro PS, Roberto Poblete– destinado a aumentar a 20 días hábiles las vacaciones de los trabajadores, lo que en la práctica representa un mes de descanso, señalando que eso se logra “cuando seamos más productivos”.

La autoridad fiscal manifestó que “leo eso en código estrictamente político en un año de elecciones. Opino que el país tiene que ir desarrollándose gradualmente, pero uno no toma las cosas de los países desarrollados suponiendo que es desarrollado. Primero se desarrolla”.

En esa línea, sostuvo que “me encantaría que tuviésemos menos horas de trabajo, más vacaciones y el doble de sueldo, pero eso hay que construirlo”.

“Eso no se hace porque sí, eso se logra cuando seamos más productivos, si más empresas son como esta, me imagino que podríamos tener eso, pero no estamos ahí todavía”, enfatizó Valdés.

“Aplaudimos el debate”. Por su parte, el precandidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, también propuso, a través de un documento de 14 páginas denominado “Tiempos Mejores”, donde anunció una serie de propuestas a la ciudadanía, “jornadas más flexibles y favorables para la convivencia familiar y el descanso, y extensión gradual de 15 a los 20 días de vacaciones, a cambio de la reducción de 3 días feriados”.

Ante esto, la ministra del Trabajo, Alejandra Krauss, dijo que “el expresidente Piñera al alero de ser hoy día un candidato presidencial, al igual que el diputado Roberto Poblete han estimado plantear al país y abrir un debate que nos parece interesante en términos de lo que significa en calidad de vida para los trabajadores con condiciones laborales”.

Sin embargo, expresó que “dentro de la agenda legislativa del Gobierno no se encuentra este proyecto, pero lo reconocemos, aplaudimos el debate”.