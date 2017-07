Tras de 22 años, Catad’Or Wine Awards es la competencia de vinos con más reputación en toda Latinoamérica y en la edición 2017 premió a los mejores vinos de América.

¿Quiénes dan los galardones? Tanto Catad’Or Wine Awards como la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) son quienes determinan los mejores vinos tranquilos, espumosos, piscos y espirituosos de nueve países de América: México, Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Uruguay, Canadá, Estados Unidos y Brasil.

Esta competencia destaca y premia a través de un sello a aquellos que, entre puntajes y votaciones, son considerados los mejores promoviendo la excelencia y la calidad de los vinos. Los veredictos los toma un jurado internacional, el cual tuvo un filtro riguroso entre países productores y exportadores de vinos, alrededor del mundo.

La prueba se inicia con la cata a ciegas, bajo normas que imponen concursos internacionales y reglamentos de la OIV (Organización Internacional de la Viña y el Vino) y VinoFed. Luego se determina a los ganadores en relación a los puntajes que obtenga cada vino, en las distintas sesiones de cata, con medallas y trofeos especiales.

El número total de las medallas que son asignadas por el jurado no puede superar en cantidad al 30% de los vinos, mientras que un productor puede recibir un máximo de 12 medallas.

Seis sommeliers

Un panel de cata compuesto por un jurado internacional, el cual es rigurosamente seleccionado y reconocidos por su capacidad, integridad, independencia y por ser respetadas voces en sus respectivos países, da garantía técnica pero también genera luego publicaciones, entrevistas y contactos de negocios para las viñas. Pero ¿cuáles son las recomendaciones de vinos imperdibles de estos expertos mundiales?

Sergio Correa Undurruga fue el presidente del Jurado Catad’Or Wine Awards. Enólogo, Chevalier de l’Ordre du Mérite Agricole, miembro de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin de Bourgogne y miembro de la Jurade de Saint-Émilion, comentó que "en mi rol de asesor internacional no tengo un vino preferido, sino que tengo muchos, y como siempre le digo a las personas, el mejor vino es el que le gusta a uno, por lo tanto, mi recomendación es que gocen el vino que están comprando".

Shao Xuedong, miembro de Cofco, la corporación alimentaria más grande de China, que posee inversiones en todo el mundo -en Chile son propietarios desde el 2010-, añadió que "mi favorito y mi recomendación es el Carmenere de Viña Apaltagua. Me parece que es de una calidad excepcional y combina tanto sabor como precio".

Megumi Nishida, periodista especializada para varias revistas como Winart, Wands, Cuisine Kingdom, Gabin, y quien ha pasado los últimos 16 años reporteando para Winart Magazine las novedades del sector vitivinícola mundial, explicó "no puedo dejar de mencionar al vino chileno, que me parece que aún puede ser más sofisticado. Pero me quedo con el Grial Carmenere (Apaltagua) que me parece que puede ser un vino que puede tener un buen impacto internacional".

Carlos Cabral de Mello, fundador de la Sociedad Brasileña de Amigos del Vino (SBAV) y consultor vitivinícola del grupo Pão de Açúcar, entregó su particular impresión: "Mi recomendación es absolutamente el Alchemy Carmenere (Alchemysta); me dan ganas hasta de comerme la botella. Es muy rico y fuerte".

Fernando Pettenuzzo, enólogo, jefe de Bodegas Castillo Viejo (Canelones), de Uruguay, comentó: "En un estilo más personal recomiendo el vino de taninos maduros. Pero si hay que destacar algunos no dejo de mencionar los Carmenere y hay que destacar un Tannat boliviano que ganó una gran medalla en la premiación".

Olimpo vitivinícola

Este 2017, el concurso entregó 72 Medallas de Plata, 105 Medallas de Oro y 13 medallas Gran Oro en categoría general, que incluye vinos tintos, blancos y de pequeños productores. Pero finalmente, ¿cuáles son los mejores exponentes de América, según un panel de 45 expertos mundiales? ¿Cuáles pertenecen al Olimpo de los mejores de América? Acá le dejamos el top 10:

Mejor Vino del Concurso / Best in Show

Viña El Principal

Vino El Principal

2014, Valle del Maipo

Mejor vino campesino

Vino Brutal Lucía Torres

2016, Valle del Itata

Mejor vino pequeño productor

Viña Alchemy

Vino Alchemy Carmenere

2015, Peumo

Mejor vino ícono

Viña El Principal

Vino El Principal

2014, Valle del Maipo

Mejor viña del año

Vino Casa Silva

Colchagua

Mejor espumante del cono sur

Viña Miguel Torres

Vino Cordillera Brut

Curicó

Mejor Carmenere

Viña Alchemy

Vino Alchemy Carmenere

2015, Peumo

Mejor pisco del año

Viña Casa Lapostolle

Pisco Lapostolle

2016, Valle del Elqui