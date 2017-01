El Observador de Uruguay. Eric Trump se ha convertido en una de las figuras repetitivas de cada temporada de verano en Punta del Este. El menor de los primeros tres hijos de Donald Trump, quien trabaja en la compañía de bienes raíces de su padre, suele visitar la Trump Tower instalada en la playa Brava para conversar sobre los avances de la construcción del edificio.

Este año, sin embargo, es la primera vez que Eric llegó a Uruguay como el hijo del presidente electo de los Estados Unidos. Con la presencia obligada de dos oficiales de seguridad privada en cualquier habitación en la que se encuentre, el hijo de Donald Trump conversó con El Observador sobre cómo vivió personalmente la campaña política de su padre.

Además de encargarse de las principales operaciones de la compañía familiar junto a su hermano, Donald Jr., Eric indicó cómo su padre reveló la decisión de lanzarse en búsqueda del mando presidenciales y señaló los desafíos que conlleva vivir hoy en día con el apellido Trump.

- ¿Qué lo trae nuevamente a Punta del Este y a la Trump Tower?

Estamos construyendo el mejor edificio en América del Sur. Lo empezamos hace dos o tres años y está saliendo bien. Las ventas son increíbles y hemos pasado unos días aquí con nuestros inversores, compradores y socios, y realmente estoy orgulloso de lo que estamos creando.

- Antes el rostro de su padre estaba en el cartel del edificio pero hoy ya no. ¿A qué se debe?

Mi padre logró algo bastante increíble este año. Irá a Washington DC y asumirá un rol impresionante para los Estados Unidos. Mi hermano y yo vamos a tomar el negocio, todos los proyectos, y continuaremos construyéndolos. Estaremos fuera del gobierno, no tendremos nada que ver con él pero sí estaremos administrando el negocio y creo que, progresivamente, vamos a volvernos rostros más visibles de la marca.

- ¿Pero la razón por la que su rostro no está en el cartel es porque ahora buscan reconstruir la corporación Trump como un negocio familiar no solo bajo la cara de su padre?

Creo que nuestras caras están cada vez más en las propiedades y él está tomando un rol diferente. Está saliendo de una compañía de forma completa para convertirse en el comandante en Jefe de los Estados Unidos, lo que es sorprendente. Es emocionante para él y para todo el mundo pero vamos a seguir manteniendo su legado, una de las grandes marcas mundiales de bienes raíces y estoy orgulloso de llevar eso adelante en su ausencia.

- ¿Cómo describiría personalmente el último año de su vida?

El último año ha sido impresionante, increíble, divertido, salvaje, una gran experiencia de aprendizaje y algo en lo que nunca habíamos estado involucrado antes. Algo muy muy diferente y lo que logró (su padre) es algo que muy pocas personas lo han hecho. La forma en lo que lo logramos fue tremenda. Escribirán libros sobre estas elecciones por cientos y cientos de años venideros.

- La campaña tuvo diferentes repercusiones en su vida laboral. Detuvo sus actividades de caridad, por ejemplo.

Siempre que hagas algo vas a estar sujeto a un estándar muy alto y creo que eso es importante. Cuando un miembro de la familia se traslada a la política creo que hay ciertas cosas que deben ser discontinuadas y una de ellas que decidí hacer, pese a que me rompe el corazón, es mi trabajo para un hospital en Estados Unidos llamado St. Jude. Es probablemente mejor que yo no solicite fondos de diferentes personas así que trasladaré la organización a personas que la empezaron conmigo. En el minuto que nuestra familia esté fuera del gobierno, no mi familia, sino mi padre, ya que yo no estaré en el gobierno ni tengo un papel en él, pero en el segundo que esté afuera asumiré mi misión. He decidido poner una pausa a ello.

- ¿Imaginó que se convertiría en el hijo del presidente de Estados Unidos?

No creo que es algo que te despiertes y digas: "Mirá, esto es así...'. Especialmente en una familia que nunca estuvo en la política. Ha sido un año divertido. Creo que todavía nos estamos pinchando cada mañana en términos de lo que logramos, lo que él logró y lo que logramos como familia. Peleó todo los días y le ganó a todas las chances. Al mismo tiempo es triste porque uno va a ir por un camino y él por otro. Lo voy a extrañar mientras esté en Washington DC.

- Irá a la toma de mando a fines de enero. ¿Ha visitado previamente la Casa Blanca?

Jamás fui. Iba a la escuela en Washington DC y pasé mucho tiempo pero va a ser mi primera vez, así que será emocionante.

- La revista Time llamó a su padre la persona del año 2016. ¿Diría que estas cosas afectarán su trabajo como empresario al tener a los medios prestando tanta atención en lo que la familia Trump hace, en todos sus aspectos? Todos los ojos estarán sobre su padre pero también sobre usted y sus hermanos.

Absolutamente. Para bien o para mal, siempre hemos sido una familia muy pública. Ya sea a través de The Apprentice (show de televisión previamente conducido por Donald Trump) o los negocios que hemos hecho alrededor del mundo y hoy en día más que nunca por el proceso de los últimos 18 meses. Tendremos las cámaras sobre nosotros, no hay duda, pero eso tiene sus beneficios y sus (aspectos) negativos. No toda la gente en los medios son buenas personas, generalmente les gusta sensacionalizar con el propósito de vender diarios y creo que tenemos que estar conscientes de ello más que nunca por la creciente exposición y notoriedad.

- ¿Es difícil no tomarse personalmente lo que se publica en contra de usted en los medios de comunicación?

Si te tomaras personalmente todo lo que dicen los medios probablemente te pegarías un tiro después de dos días. Durante el proceso, yo personalmente no recibí muchos tiros y creo que fuimos buenos representantes de mi padre y la familia.

- ¿Podría contarnos cómo fue el momento en el que su padre le contó a usted y a su familia que se iba a lanzar como candidato a la presidencia?

Lo recuerdo vívidamente. Estábamos en su oficina y nos dijo: "Escuchen, quiero hacer esto. Estoy cansando del sinsentido, de que los políticos no tomen buenas decisiones, la dirección de varias cosas y me voy a sumar a esta carrera". Dijo algo como: "Hagámoslo y probemos". En ese momento todos nos comprometimos a ello y durante 18 meses trabajamos duro y fue algo por lo que estaba apasionado.