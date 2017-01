Escogen a Perú como uno de los 20 destinos a nivel mundial para visitar el 2017

Este significativo reconocimiento se suma a la reciente elección del Valle Sagrado de Cusco como uno de los lugares más interesantes por conocer este año según The New York Times.

La lista, denominada "Where to Go in 2017" y elaborada por Bloomberg, resalta el incremento de los servicios turísticos, por ejemplo en Cusco, en donde además de visitar el santuario de Machu Picchu el turista podrá maravillarse con otros atractivos como los nevados Verónica y Sawaysiray, y las salineras de Maras.

09 de Enero de 2017, 16:07