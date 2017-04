Con el objetivo de incrementar sus operaciones en Latinoamérica y el Caribe, Latin American Wings (LAW) firmó un memorándum de entendimiento con la aerolínea peruana Star Up S.A., la cuarta más grande de ese país, con la meta de combinar sus operaciones y ajustar sus itinerarios actuales, de manera de poder comercializar en Perú y en Chile, los destinos a los que lleguen ambas empresas.

En este sentido, también se acordó el intercambio de aeronaves, de manera de que ambas compañías puedan operar sus aviones con sus respectivas AOC; prestarse recíprocamente, en los aeropuertos donde tengan operaciones, servicios de ground handling y despacho comercial (incluyendo counters); acordar operaciones de código compartido, a fin de operar ambas el mismo vuelo embarcando desde sus respectivos países; además de abordar conjuntamente nuevos mercados sumando sus capacidades de ventas, reservas, sistemas, etc.



Para la materialización del presente acuerdo, se tiene contemplado la realización de un due dilligence legal, financiero y tributario de parte de LAW a Star Up S.A., con el fin de revisar la situación de la empresa y prever eventuales contingencias, diferentes de las ya conocidas en las conversaciones entre las partes. El plazo de este trámite será de 30 días a partir de la firma de este documento.

Una vez suscrito el contrato de transferencia de acciones, Star Up S.A. permitirá el ingreso de ejecutivos de LAW a todas las gerencias de la empresa. Asimismo, permitirá la participación de un ejecutivo de LAW en las sesiones de su directorio. Adicionalmente, LAW no modificará la razón social y la marca de Star Up hasta el pago total del precio comprometido y tal evento deberá ser debidamente analizado por ambas partes.

En el intertanto y a fin de dar inmediata ejecución a los compromisos acordados, LAW y Star Up S.A. concurrirán ante las autoridades aeronáuticas pertinentes, así como las aeroportuarias a fin de iniciar la implementación de esta fusión operativa y comercial. Asimismo, iniciarán la coordinación de sus sistemas de reservas y ventas a fin de comenzar cuanto antes cada una a vender las rutas y destinos de la otra.

De materializarse el acuerdo entre ambas partes, LAW sumará mensualmente 40.000 pasajeros transportados y US$4 millones a su facturación. De esta manera, la aerolínea de capitales chilenos, espera terminar este 2017 con cerca de 690.000 pasajeros transportados entre todos sus destinos.

En la actualidad, StarPerú opera a 8 destinos nacionales y cuenta con una flota compuesta por 9 aviones BAe 146, de los cuales 8 son de transporte de pasajeros y 1 para transporte de carga; todo gracias a sus más de 450 colaboradores.