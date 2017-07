Reuters. Las ganancias de American Express Co cayeron menos que lo esperado en el segundo trimestre, ya que un mayor gasto de los clientes con la tarjeta de crédito compensó un incremento de los costos por ofrecer recompensas.

AmEx dijo que el gasto de los miembros con su tarjeta de crédito subió un 8 por ciento en el segundo trimestre terminado el 30 de junio, al ser ajustado por tipos de cambio y el impacto de perder una sociedad de largo plazo con el minorista Costco Wholesale Corp.

Los ingresos por descuentos, que constituyen la mayor parte de los ingresos totales de AmEx y representan las tarifas pagadas por los comerciantes a la compañía, se mantuvieron estables en US$4.820 millones.

Sin embargo, la ganancia atribuible a los accionistas bajó a 1.310 millones de dólares, o 1,47 dólares por acción, desde 1.980 millones de dólares, o 2,10 dólares por papel, lo que refleja en parte la pérdida de la sociedad con Costco y también la ganancia en el mismo trimestre del año pasado debido a la venta de una cartera de préstamos relacionados.

En promedio, los analistas esperaban una utilidad de US$1,43 por acción, según Thomson Reuters I/B/E/S.

Pero la caída en las ganancias también fue el resultado de un alza del 21% en los gastos totales.

AmEx, con sede en Nueva York, ha incrementado los gastos en beneficios para que sus clientes no se cambien a JPMorgan Chase & Co y Citigroup Inc, que han lanzado lucrativas recompensas para atraer clientes mientras buscan impulsar su negocio de tarjeta de créditos.

Para JPMorgan y Citi, las regulaciones tras la crisis financiera han hecho más rentable el negocio de tarjetas de crédito que los negocios como hipotecas y operaciones en los mercados de capitales.

Ambas compañías reportaron resultados positivos en su negocio de tarjetas de crédito la semana pasada.

AmEx dijo que gastó US$1.930 millones en recompensas para poseedores de su tarjeta en el segundo trimestre, un alza de 9% frente al mismo período del año pasado.

Los ingresos totales, netos de gastos de intereses, subieron un 1% a US$8.300 millones en el trimestre.