Asunción. La generación récord alcanzada este año por la central hidroeléctrica de Itaipú permitió que la energía excedente o adicional suba a más de 25.000.000 MWh; sin embargo, de esa cantidad solo un porcentaje proporcional a la potencia contratada otorgaron al sistema paraguayo.

La contratación de la potencia que realiza la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) incide directamente en el precio final de la energía generada en Itaipú Binacional porque, si bien la “tarifa de potencia” (US$ 22,60 kW-mes) es la misma para ambos mercados, paraguayo y brasileño, el costo promedio final de la energía suministrada a cada uno de ellos es diferente, hecho que depende de los respectivos niveles de utilización de la potencia contratada y del consumo de la energía adicional a la garantizada.

Así tenemos que en 2013 la energía de Itaipú tuvo un costo de 28,34 US$/MWh para la ANDE, mientras que para 2014 el costo de la energía estuvo en torno a 30 US$/MWh y en 2015 subió a 32,35 US$/MWh, a pesar de que siguieran manteniendo la tarifa de potencia de US$ 22,60 kW-mes.

Al respecto, el Ing. Ernesto Samaniego, exconsejero de Itaipú en representación de la ANDE, señaló que la estatal paraguaya contrata menos potencia que la necesaria para mantener su demanda, no obstante, “esta es soportada por los excedentes (potencia y energía secundaria) de la central, como así también por la actitud benevolente o complaciente (aunque no tanto) de las autoridades brasileñas, ya que, de acuerdo a lo pactado en 2002, la energía secundaria no garantizada debería ser asignada conforme a la potencia contratada, pero la ANDE retira más que esto”.

Agrega que al aumentar el costo significa que se retiró relativamente menos energía. Samaniego recuerda que el Anexo C. II.4) del Tratado de Itaipú establece que cada entidad tiene el derecho de utilizar la energía que pudiera ser producida por la potencia por ella contratada hasta el límite que será fijado, para cada período de operación, por Itaipú.

El costo promedio de la energía en el ejercicio de 2015 para el Paraguay fue de 32,35 US$/MWh, mientras que para el Brasil fue de 40,13 US$/MWh, a los que debe sumar la compensación por energía cedida, que es de al menos 9 US$/MWh, si la misma proviene de las unidades de 50 Hz.

Como la tarifa está calculada con la disponibilidad de potencia y la energía garantizada, que es 75.135.000 MWh, quiere decir que con la tarifa se cubre todo el presupuesto de la entidad; por lo tanto, siguiendo el espíritu del tratado, toda energía producida adicional debería ser dividida en partes iguales. “Lastimosamente nuestros negociadores estipularon que sea de acuerdo a la potencia contratada. No se sabe si hay adicionalmente algún otro arreglo”, dijo.

Como se sabe, el consumo anual del Sistema Interconectado de la ANDE en 2015 fue de 14.179.093 MWh y se estima que la producción de Itaipú cerrará este año en unos 103.000.000 MWh, lo que hace suponer que el excedente sería de 28.000.000 MWh, que dividido en partes iguales da casi el consumo paraguayo.

Al respecto Samaniego indica que esto solo sería posible “haciendo un pensamiento de ciencia ficción”, puesto que es de realización imposible, aunque podría servir como elemento a tener en cuenta en negociaciones futuras.

El costo promedio de la energía en el ejercicio de 2015 para el Paraguay fue de 32,35 US$/MWh, mientras que para el Brasil fue de 40,13 US$/MWh, a los que debe sumar la compensación por energía cedida, que es de al menos 9 US$/MWh, si la misma proviene de las unidades de 50 Hz.

La tarifa de Itaipú se calcula dividiendo el costo del servicio de electricidad previsto para un determinado año por la suma de las potencias mensuales contratadas en ese año. Según el Tratado, ANDE y Eletrobrás deben contratar toda la potencia disponible. En 2015, la potencia que contrató la ANDE fue de al menos 1.190 MW; mientras que este año, la cantidad de potencia trepó a 1.270 MW.