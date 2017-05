Pese al anuncio del presidente Horacio Cartes de que “abortará” el proyecto de modernización del aeropuerto Silvio Pettirossi, la cuestión vuelve a empantanarse en la Contraloría porque el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), cuyo titular, Ramón Jiménez Gaona, que había prometido acatar las recomendaciones del dictamen de dicha secretaría de Estado, finalmente solicitó su reconsideración la semana pasada. Al ente auditor le tomará varias semanas estudiar el recurso interpuesto y responderlo, según confirmó ayer el contralor Enrique García.

“Muy probablemente van a tener que intervenir todas las direcciones involucradas en su momento”, afirmó. Algunas de ellas fueron la Dirección de Licitaciones y la Dirección Jurídica del ente auditor.

Cuando le recordamos al contralor que en el escrito de reconsideración planteado por el Ministerio no se agregaron hechos nuevos, en cuyo caso sí se podría considerar una rectificación del dictamen, manifestó que probablemente esta situación sea observada por cada una de las direcciones intervinientes.

“Defender judicialmente”.- Ayer, durante la inauguración de la obra de circunvalación de la ciudad de Carapeguá, el ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, reiteró que el motivo de la interposición del recurso de reconsideración ante la Contraloría es que no están de acuerdo con el contenido y la conclusión del dictamen emitido recientemente, que recomendó declarar desierta la licitación.

Asimismo, dijo que él y su equipo están en condiciones de “demostrar ante la justicia, si fuese necesario, que el proyecto fue bueno”, con relación a todo el proceso que data de dos años atrás.

Respecto a los dichos del presidente Cartes, la semana pasada, sobre el inminente fracaso del proyecto, dijo que no han recibido tal instrucción del jefe de Estado, pero que, según él, “lo importante es salvaguardar la herramienta de la APP”.

No obstante, dijo que acatarán el pronunciamiento final de la Contraloría, que todo indica será el de la ratificación, atendiendo a que el Ministerio no ha agregado en su escrito de reconsideración hechos nuevos que no hayan sido considerados anteriormente por el ente auditor.

Razones de la cancelación.- Algunas de las razones por las cuales la Contraloría recomendó en un dictamen la cancelación de todo el proceso tienen que ver por una parte con falencias del llamado a licitación, y por otro, con la evidencia de las maniobras en que incurrieron funcionarios del MOPC para favorecer a la empresa Sacyr, que estaba más cerca de ser adjudicada.

La Contraloría dice que en este caso debió hacerse un llamado precalificación de oferentes y respecto al dictamen que el MOPC le “fabricó” a Sacyr para mantenerle en competencia, pese a sus antecedentes, señala que la administración contratante ni siquiera le pidió informes antes de sostener una férrea defensa a su favor.