Neoenergia SA, cuya adquisición de un rival más pequeño la convertirá en la principal eléctrica de Brasil por número de clientes, está trabajando en una salida a bolsa dual en Sao Paulo y Nueva York que podría valorarla en 35.000 millones de reales (US$11.000 millones), dijeron tres personas con conocimiento directo del plan.

La Oferta Pública Inicial podría organizarse en torno a septiembre, cuando las fuentes prevén que Neoenergia SA tenga la aprobación de las autoridades regulatorias de la industria para la adquisición de Elektro Eletricidade & Serviços. La agencia antimonopolio Cade dio luz verde a la operación el 4 de julio.

La española Iberdrola SA tendrá el 52,4% de Neoenergia cuando concluya la operación.

La salida a bolsa dual será mediante una Oferta Pública de Venta (OPV), permitiendo a Banco do Brasil SA y el fondo de pensiones Previ Fundação vender parte de sus participaciones, del 9,4% y del 38%, respectivamente, en Neoenergia, dijeron.

Banco do Brasil y Previ declinaron hacer comentarios. Iberdrola no hizo declaraciones de forma inmediata. Neoenergia dijo que "aún no se ha adoptado una decisión sobre una potencial OPI". Las personas hablaron bajo condición de mantener el anonimato porque el plan todavía es confidencial.

Sacar a bolsa a Neoenergia en ambos mercados daría a la eléctrica acceso a una amplia base de inversores que buscan mayor exposición a una industria que durante años ha enfrentado políticas erráticas, una dura recesión y altos costos de endeudamiento.

Conglomerados energéticos chinos se han convertido en la fuerza dominante de la industria eléctrica brasileña, con destacadas adquisiciones que han conllevado en la exclusión de bolsa de las empresas.

Cuando anunció la adquisición de Elektro el 8 de junio, Iberdrola se comprometió a sacar a bolsa a Neoenergia cuando Previ y Banco de Brasil "lo consideraran oportuno".