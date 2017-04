México. El 13 de abril, la BBC retiró sus contenidos de todos los sistemas de TV de paga en México y del resto de Latinoamérica. En redes sociales, las molestias más sonadas las protagonizaron los consumidores de Izzi Telecom; aproximadamente 800 “quejas” virtuales sólo en Facebook contra ese operador.

Algunos de los consumidores demandaron una baja de precios en sus facturas mensuales por el retiro de los canales BBC Entertainment, CBeebies y BBC Earth, y los operadores como Izzi Telecom informaron que pronto llenarían con otra programación los huecos que ahora dejaba la BBC.

Pero decisiones de los productores de contenidos como la BBC no sólo impactan a los consumidores, pues los operadores de TV de paga también resultan afectados, sin importar su tamaño, número de suscriptores, marca o plataforma de transmisión.

Por un lado, los operadores se ven obligados a sustituir un canal por otro, hecho que les implica una inversión adicional en temas de compra y retransmisión de contenidos. Cada canal tiene un costo distinto. A los cableros, por ejemplo, comprar un paquete de canales al Grupo Televisa les cuesta US$1,96 al mes por cada suscriptor.

También corren el riesgo de que el consumidor se desligue de su contrato bajo el argumento de que ya no recibe la oferta de canales prometidos por el operador. Y además, existe la posibilidad de que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sancione al operador por no avisar con tiempo al consumidor de lo que puede ser una decisión repentina del creador de contenidos de llevarse su producto hacia otros sistemas de distribución.

Este tipo de hechos son resultado de regulaciones mal concebidas desde su origen, pese a que sus creadores tardaron dos años en su diseño, refirieron empresarios de la TV de paga por satélite y por redes fijas de cable.

La Norma Oficial Mexicana 184 (NOM 184) es el esquema que establece las reglas en la materia, pero ha quedado desfasada de las nuevas condiciones del mercado, herramientas tecnológicas y poco empata con la actual legislación en telecomunicaciones y radiodifusión, aun cuando tiene cinco años en operación y está próxima a expirar su vigencia, en agosto de este año.

“La NOM 184 atiende los derechos de los consumidores y está bien, pero no toma en cuenta al operador y cómo vende los contenidos”, dijo Salomón Padilla, vicepresidente de la Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México, ATIM, que agrupa a empresarios cableros.

“Para la 184, el operador tiene el control de los contenidos, porque lo hizo gente que desconoce de ese mercado, pero no es así: el cable-operador sólo retransmite y el dueño es el productor. Él establece cómo se debe retransmitir la señal, que no se le debe modificar nada y se los puede llevar cuando quiera o cambiarlos por otros, porque se compran en paquete. Por eso llevamos cinco años diciendo que la NOM 184 está equivocada, que debe modificarse o estas situaciones seguirán repitiéndose”.

Un hecho como el de la BBC no es la primera vez que ocurre. Existen otros antecedentes y todo ello complica los planes de los operadores de TV de paga, más cuando se trata de un nuevo jugador que recién inicia con una oferta en el mercado.

Bruno Pruneda es el director general de StarTV, el nuevo sistema de televisión de paga por satélite que desde finales del 2015 trata de hacerse de un espacio en el mercado que dominan Sky de Televisa y Dish de MVS Comunicaciones e indirectamente también compite con los del cable.

La NOM 184, comentó el directivo, afecta a toda la industria de la TV en sus estrategias comerciales; les genera “una gran desventaja”, sin importar el medio por el que se envían las señales.

“Todas estas decisiones no son atribuibles al operador, pero dan la facilidad al suscriptor de cancelar servicios sin penalizaciones. La norma actual no se pone del lado del operador ni piensa en la recuperación de la inversión. Instalar un servicio, dejar un equipo en la casa del suscriptor y después ofrecerle contenidos de calidad tiene un costo que no se recupera en los primeros meses. Es decir, los operadores apostamos por mantener al suscriptor contento y con el servicio activo”.

Se requiere de una NOM que defienda los intereses del consumidor, pero también que no deje en la indefensión a los operadores de TV de paga en situaciones como la que recién provocó la BBC.

En México es la Secretaría de Economía, a través de su Dirección General de Normas, la autoridad que se encarga de establecer las NOM. Esta dependencia no estuvo inmediatamente disponible para comentar el tema.

Actores de la industria acusan a la SE y la Profeco, la otra autoridad que también tiene injerencia en el desarrollo de la “nueva” NOM 184, de no hacerlos participes de las discusiones.

“Hay un grupo de trabajo, sí, pero no se nos ha tomado en cuenta a muchos de los operadores. Nosotros no hemos sido invitados a ningún tema relacionado con la 184”, afirmó Salomón Padilla, de la ATIM. “En cuanto a la participación de StarTV en la nueva NOM 184, no se nos ha invitado a participar”, acompañó Bruno Pruneda.

Desde la Subprocuraduría de Telecomunicaciones de la Profeco, Carlos Ponce, jefe de la unidad, refirió que las autoridades se han ido reuniendo con distintos líderes de las cámaras industriales, con la Dirección General de Normas, de instituciones de educación y con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el regulador de toda la industria.

El subprocurador Ponce Beltrán sostuvo que la nueva NOM 184 debe salir este año, porque ya fue establecido en las pláticas que han venido sosteniendo los diversos grupos de trabajo y en esta ocasión estará “apegada” a la realidad del mercado.

“Estamos trabajando con esta Norma Oficial con la Secretaría de Economía. Por ley y el convenio de confidencialidad, no se pueden revelar los avances, pero se está trabajando arduamente para tener esta NOM lista, que termina su vigencia en agosto de este año. Vemos que hay condiciones de actualización”.

“Estará más enfocada y empatada con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Va a coincidir con la LFTR, porque desde 2013 han habido cambios en lineamientos y tecnologías. Estamos con buen timing. Va a salir este 2017”, platicó el subprocurador Carlos Ponce.

Las discusiones sobre la actualización de la NOM 184 llevan dos años y en todo ese tiempo los productores de contenidos han llevado y traído canales. Los casos de Utilísima, Fox Life, Mundo Fox, Speed y FoxSports3, entre muchos otros, son los ejemplos y también hubo quejas de los consumidores contra los operadores.

Según los industriales de la TV de paga, se necesita de una NOM que también dote de más herramientas para negociar con los productores de contenidos.

La BBC se fue con sus canales. La intención de la productora es mirarse ahora con más presencia en plataformas como Netflix, Blim o Clarovideo y seguir con su presencia en la TV abierta.

Los 106 millones de potenciales usuarios de dispositivos móviles entre teléfonos, tabletas y computadoras a los que pueden llegar los llamados OTT a cualquier hora del día y la penetración de más del 97% que ofrece la TV abierta en México hicieron más sentido de negocio que los 20.5 millones de cuentas de TV de paga para la BBC.

“Ellos tomaron una decisión de negocio y se fueron. Nosotros pedimos una NOM acorde a los mercados, que se identifique la responsabilidad de cada actor. Porque se regula al que retransmite como si tuviéramos el control de esa programación”, expuso Salomón Padilla, de la ATIM.

En el caso de la BBC, “es una lástima que un canal con tanto peso internacional y grandes contenidos, no haya encontrado en México un espacio rentable que lo dejara continuar en la programación de los operadores de paga”, agrega Bruno Pruneda, de StarTV. Pero, “como dicen en la industria: si el contenido es el rey, la distribución es la reina... y en la distribución falló la BBC”.