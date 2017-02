San Francisco/Washington. El presidente ejecutivo de Uber Technologies Inc, Travis Kalanick, renunció al grupo de asesores de negocios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras ser criticado por grupos defensores de inmigrantes por participar de él, dijo este jueves la empresa.

El jefe del servicio de transportes enfrentó la creciente presión de grupos de activistas que se oponen a las políticas de inmigración del gobierno, incluidos conductores de Uber, muchos de los cuales son inmigrantes.

"La participación en el grupo no significa el respaldo al presidente o a su agenda, pero lamentablemente ha sido malinterpretado exactamente como eso", dijo Kalanick en un correo electrónico a su personal al que Reuters tuvo acceso.

La portavoz de Uber, Chelsea Kohler, confirmó más tarde que Kalanick dejó el grupo.

Varias campañas en redes sociales habían apuntado a Uber, instando a sus usuarios a borrar sus cuentas. Esta semana, la compañía envió correos electrónicos a quienes borraron sus cuentas para decir que comparte sus preocupaciones sobre los decretos migratorios y que compensará a los conductores afectados por la medida.

Kalanick dijo que habló brevemente con Trump sobre el decreto migratorio y "sus usos para nuestra comunidad" y le dijo al mandatario que no participaría del consejo económico.

"Hay muchas formas en las que seguiremos defendiendo un cambio justo a la inmigración, pero la permanencia en el consejo se iba a interponer con eso. El decreto está dañando a mucha gente en comunidades de todo el país", escribió en una nota enviada a sus empleados.

La decisión podría presionar a otros ejecutivos que se espera asistan a un encuentro con Trump este viernes. General Motors Co dijo que su presidente ejecutivo participará, mientras que Walt Disney Co dijo que el suyo no lo hará debido a una reunión de directorio programada anteriormente.