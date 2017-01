Entre la repotenciación y demás obras adicionales realizadas en la Refinería de Esmeraldas, este complejo industrial de Petroecuador ha superado contrataciones por dos mil millones de dólares en los últimos años.

Una treintena de proveedores, nacionales e internacionales, concentraron los trabajos realizados en la Refinería, cuya repotenciación, que estaría lista en septiembre del 2017, se ha convertido en una obra emblemática del gobierno de la Revolución Ciudadana.

En el portal de Petroecuador existen cifras de las contrataciones entre 2009 y 2016. En total son 8.911 contratos repartidos en todas las filiales o divisiones de la empresa.

De acuerdo con esos datos, la Gerencia de Refinación ha tenido a su cargo más de la tercera parte de toda la contratación de Petroecuador (35%) en los últimos ocho años, por número de contratos.

De acuerdo con los contratos que constan en las páginas institucionales y en los informes de la Contraloría del Estado, dos empresas encabezan la lista de proveedores, debido a la repotenciación de la Refinería. Estas son la coreana SK Engineering & Construction Co. Ltd., con US$717,75 millones, y la australiana Worley Parsons International Inc., con US$157,36 millones.

Diario El Universo analizó los contratos subidos en las páginas web institucionales de Petroecuador y del Servicio de Compras Públicas entre los años 2012 y 2016. De ese análisis se desprende que en ese período, para la Refinería de Esmeraldas se entregaron 727 contratos. por más de US$1.569 millones, sin contar el impuesto al valor agregado (IVA, que en junio subió del 12% al 14%).

Si a ello se suman nueve contratos adjudicados entre los años 2008 y 2011, y relacionados con la repotenciación, la cifra llega a US$2.134 millones.

Además, Petroecuador adjudicó otros diez contratos, que suman US$9,44 millones para estudios, consultoría y confección de uniformes en conjunto para las tres refinerías del país: Esmeraldas, La Libertad y Shushufindi.

De acuerdo con los contratos que constan en las páginas institucionales y en los informes de la Contraloría del Estado, dos empresas encabezan la lista de proveedores, debido a la repotenciación de la Refinería. Estas son la coreana SK Engineering & Construction Co. Ltd., con US$717,75 millones, y la australiana Worley Parsons International Inc., con US$157,36 millones

Incluso, la campaña de comunicación sobre la rehabilitación de la Refinería comenzó a fines de junio de 2014, con un contrato adjudicado a Maruri Publicidad por $ 299 mil dólares y que debía durar un año.

Mientras, el acto de inauguración, en diciembre de 2015, costó US$469 mil y estuvo a cargo de Lumadigital.

El tercer principal contratista de la refinería es KBC Advanced Technologies Inc. Una empresa con sede en Texas (EE.UU.), pero inscrita en Delaware y cuya sede está en Gran Bretaña. Dos contratos firmados en los años 2013 y 2014 suman US$149,28 millones.

En Ecuador la representa la firma Expertiseadvisors Abogados Cía. Ltda., cuyo principal, Alberto Peña Moscoso, explicó brevemente vía telefónica que el contrato con Petroecuador fue para capacitación y para el uso de un programa informático especial que permite simular y medir el impacto de cambios de procesos industriales.

En la web de KBC consta el caso ecuatoriano como una historia de éxito de un cliente.

La cuarta empresa en el listado es Tesca Ingeniería del Ecuador, que pertenece a Maessa, del Grupo ACS de España. Acumula cuatro contratos por $ 129,39 millones. Básicamente son para construir y dar mantenimiento a tanques de almacenamiento de la Refinería de Esmeraldas, excepto por el último que es para la construcción de una nueva planta de aguas amargas.

Le sigue en importancia, con US$93 millones en contratos, MMR Group, filial de otra empresa con el mismo nombre en Baton Rouge (Luisiana, EE.UU.). Su gerente hasta hace pocos meses era el venezolano Arturo Pinzón Domador, ahora con orden de prisión, por supuestamente haber realizado pagos indebidos al exgerente de Petroecuador, Álex Bravo Panchano, ahora encarcelado.

Actualmente, la empresa está a cargo del gerente financiero, Byron Mosquera Álvarez, quien señaló que no podía dar declaraciones a la prensa.

Debido a las revelaciones de los Papeles de Panamá, como se conoce a la filtración de archivos del estudio Mossack Fonseca, se descubrieron pagos que relacionaban a Bravo Panchano con contratistas. Entre ellas Oil Services & Solutions S. A., de los hermanos Baquerizo Escobar, así como GalileoEnergy, que representaba a la francesa Veolia Environmental Services.

Investigación fiscal. La Fiscalía General ha abierto 19 causas para investigar estos hechos y las indagaciones se han extendido a Carlos Pareja Yannuzzelli y a Marco Calvopiña, así como otros funcionarios de la estatal petrolera.

Tanto Oil Services como Galileo Energy S.A. (de Ramiro Luque Flores y su esposa, Glenda Meza Bracho), aparecen en el grupo de los principales proveedores. La primera con dos contratos por US$30,34 millones y la segunda con cuatro por un total de US$38,14 millones.

A medida que han avanzado las investigaciones, la Fiscalía ha descubierto pagos indebidos entre los principales de Petroecuador con ejecutivos de MMR Group y Azulec S.A.

Esta compañía tiene un contrato de US$10,5 millones, y es la última de la lista de 29 principales proveedores, entre compañías, consorcios o personas naturales. En el listado también consta Jorge Vivar Servicios de Ingeniería Mecánica Cía. Ltda., cuyo principal, Jorge Vivar Quintero, es investigado por la Fiscalía, con base a un informe de Contraloría, emitido en noviembre del año pasado.

El Universo solicitó una entrevista al gerente de Petroecuador, Pedro Merizalde, para conversar sobre los contratos de la Refinería de Esmeraldas, pero no obtuvo respuesta.