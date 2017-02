La más reciente noticia de Avianca, la cual anunciaba una nueva alianza estratégica comercial de largo plazo con United Airlines, no cayó bien dentro del mercado de valores. El título de la aerolínea cae en este momento más de 11% tanto en la Bolsa de Valores de Colombia ($2.760 o US$0,94) como en la Bolsa de Nueva York (US$7,49). (Lea Avianca anuncia a United Airlines como su nuevo aliado estratégico)

Este bajonazo se suma a otros del mismo calibre que se han presentado este mes a medida que crece la incertidumbre sobre la posible venta de Avianca. Con la caída de este miércoles la acción se encuentra a precios de comienzos de diciembre de 2016, es decir el título está cerca de perder toda la valorización que recibió desde que se conoció el inicio de proceso de venta.

Para Camilo Silva, analista de Valora Inversiones, explicó que “los inversionistas esperaban una noticia sobre la venta y no sobre una alianza comercial, sobretodo porque este tipo de alianzas son muy comunes en el mundo de la aerolínea. Todo esto aumenta la incertidumbre sobre la venta, y no es claro si se va a materializar uno de los escenarios que todos esperan: una venta completa de Avianca, la llega de un nuevo socio mayoritario que le inyecte capital a la empresa, o la entrada de un socio minoritario pero que también aporte recursos”.

Silva también indica que “los inversionistas se encuentran preocupados porque todavía no es claro cómo se dará la inyección de capital de US$200 millones aprobada por la junta Synergy Aerospace Corp (Synergy), el accionista mayoritario de Avianca. No hay mucha información al respecto, no se sabe el precio ni nada. La forma en la que se presenta la operación sugiere que podría haber una dilución de acciones”.