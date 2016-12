El regulador anticompetencia de Corea del Sur multó a Qualcomm Inc con 1,03 billones de wones (US$854 millones) por lo que llamó prácticas de negocio injustas en la licencia de patentes y la venta de chips módem, una decisión que el fabricante apelará en los tribunales.

La multa, la más alta impuesta hasta ahora en Corea del Sur, supone el último revés anticompetencia para el negocio más lucrativo de Qualcomm de licencia de patentes inalámbricas para la industrial del móvil, en un momento en el que el negocio se enfrenta al viento en contra del enfriado mercado de teléfonos inteligentes.

La Comisión de Comercio Justo de Corea (KFTC por sus siglas en ingles) dictó este miércoles que Qualcomm abusó de su posición dominante en el mercado y forzó a los fabricantes de telefonía a pagar derechos por una amplia serie de patentes innecesarias como parte de la venta de sus chips.

Qualcomm también restringió la competencia al negarse o limitar el registro de patentes estándar esenciales relacionadas con sus chips módem para competir con fabricantes como Intel Corp, Samsung Electronics Co Ltd y MediaTek Inc, dijo el regulador, bloqueando sus ventas y dejando sus productos vulnerables a demandas.

El regulador ordenó a Qualcomm negociar de buena fe con sus rivales sobre el registro de patentes y renegociar los acuerdos de suministro de chips con los fabricantes de telefonía si así es solicitado, medidas que afectarían a los acuerdos de la firma estadounidense con las grandes compañías tecnológicas como Apple Inc, Intel, Samsung y Huawei Technologies Co Ltd si se ratifica.

El KFTC dijo que comenzó sus investigaciones sobre las prácticas de Qualcomm en 2014 después de quejas de participantes de la industria, pero no dio nombres específicos.

Compañías extranjeras como Apple, Intel, MediaTek y Huawei expresaron sus opiniones durante el proceso de deliberación del regulador, dijo la secretaria general del KFTC, Shin Young-son, en una rueda de prensa en la capital administrativa del país.

"Investigamos y tomamos una decisión sobre estas acciones porque las acciones de Qualcomm limitan la competencia en general", dijo Shin, añadiendo que el dictamen no estaba relacionado con la protección de compañías domésticas como Samsung y LG Electronics Inc, sino con mejorar la competición del mercado para todos los jugadores.

Qualcomm dijo que presentará una petición inmediata para corregir la orden y apelará la decisión en el Alto Tribunal de Seúl. La firma también apelará la cantidad de la multa y el método usado para calcularla.