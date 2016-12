Avión militar ruso se estrella camino a Siria y mueren las 92 personas a bordo

El general mayor Igor Konashenkov, portavoz del Ministerio de Defensa, dijo a medios que no hubo sobrevivientes.

"Se estableció el área del siniestro. No se encontraron sobrevivientes", indicó. Una fuente no identificada de la cartera indicó a agencias rusas de prensa que no se habían encontrado balsas salvavidas, y otra fuente dijo a Interfax que el avión no envió una señal de SOS.

25 de Diciembre de 2016, 15:49