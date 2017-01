El canciller de México, Luis Videgaray, dijo este miércoles que una reunión que sostendría la próxima semana el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, con el mandatario estadounidense, Donald Trump, por ahora "sigue en pie".

La visita de Peña Nieto a Washington quedó en duda luego de que intelectuales y políticos de su país le pidieron que la cancelara después de que Trump dio luz verde a la construcción de un muro en la frontera entre ambos países e insistió que el proyecto será financiado por México.

"La reunión, por ahora, sigue en pie", dijo Videgaray a la cadena Televisa desde Estados Unidos, a donde viajó la mañana del miércoles junto con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, para sostener encuentros sobre comercio, seguridad y migración con los principales asesores de Trump.

"Quiero aclarar, si es preciso, que la reunión de trabajo entre los presidentes en Washington el próximo martes sigue confirmada", agregó el canciller, añadiendo que había percibido disposición del equipo de Trump para lograr acuerdos. "Es un día de contrastes", comentó.

Más temprano, Peña Nieto repudió la decisión del mandatario estadounidense y reiteró en un mensaje difundido a través de las redes sociales que su país no pagará por la ampliación del muro fronterizo de unos 3,200 kilómetros de largo.

"México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez: México no pagará ningún muro", dijo. "Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que, desde hace años, lejos de unirnos, nos divide", comentó.

"Con base en el reporte final de los funcionarios mexicanos que en este momento se encuentran en Washington, y previa consulta con la representación de la Cámara de Senadores y de la Conferencia Nacional de Gobernadores, habré de tomar decisiones sobre los siguientes pasos a seguir", sostuvo.

El mandatario estadounidense también ha dicho que desea renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que su país firmó en 1994 con México y Canadá, e imponer un fuerte impuesto fronterizo.

"México ofrece y exige respeto", dijo Peña Nieto. "México refrenda su amistad con el pueblo de los Estados Unidos y su voluntad para llegar a acuerdos con su gobierno; acuerdos que sean en favor de México y los mexicanos", agregó.

Protección a migrantes. El presidente de México también dijo que ordenó a la cancillería reforzar las medidas de protección a los migrantes en Estados Unidos y que su Gobierno les brindará asesoría legal.

"Los 50 consulados de México en Estados Unidos se convertirán en auténticas defensorías de los derechos de los migrantes", señaló.

Trump, quien en su campaña acusó a México de enviar a Estados Unidos a violadores y otros criminales, también ha amenazado con expulsar a millones de inmigrantes ilegales, pero el miércoles dijo que aquellos que ingresaron a su país siendo niños no deben estar preocupados por la deportación.

"Ellos no deberían estar muy preocupados", dijo Trump en una entrevista emitida el miércoles en ABC News. "Tengo un gran corazón, vamos a cuidar de todos", declaró el republicano.

"Vamos a establecer una política sobre eso en el próximo período de cuatro semanas", añadió.