El general director de Carabineros, Bruno Villalobos, difundió este viernes un video dirigido a todo el personal, en el que abordó el fraude en la institución y llamó a los efectivos policiales a seguir trabajando “honestos y firmes”.

En cuanto al fraude que ya alcanza a los $16.500 millones (US$25,2 millones), 35 imputados (de ellos 25 formalizados y 14 en prisión preventiva), el general Villalobos señaló que “queremos que todos los culpables sean juzgados y llevados a la cárcel. En esto no tendremos descanso y seremos implacables con quienes han traicionado nuestros valores y la confianza de los chilenos”.

También informó que “a la fecha son 40 las personas que hemos expulsado de Carabineros, en este caso, por manchar el uniforme de la institución que en un momento los cobijó”. Además, reiteró que Carabineros no tiene relación con el supuesto fraude que se investiga en el hospital Dipreca.

Sobre el comandante (r) Patricio Morales, quien aseguró que Villalobos tuvo conocimiento del fraude mientras fue director de Inteligencia, el general director insistió en que esas afirmaciones son falsas.

“Ustedes han visto en esta semana un gran cantidad de personas que habla en los medios de comunicación sobre estos casos que nos provocan tanto dolor. Entre ellos hemos visto un ex oficial muy bueno para decir cosas que no son verdad, para mentir, dice que tiene informaciones claves. Él no tiene nada, él renunció a la institución antes de ser dado de baja por tener cargos en su contra”, aclaró.

Luego advirtió que “tengan cuidado con estas personas que además lucran y pasan supuestas asesorías a personal activo. Varios de los que me escuchan seguramente le entregaran un aporte mensual. No pierdan su dinero. El que nada hace nada teme dice el dicho y crearme que es verdad”.

Finalmente, Villalobos hizo un llamado a todos los carabineros de Chile: “El país los necesita atentos, vigilantes y como siempre, honestos y firmes en sus convicciones, trabajando para la gente y entre la gente. Somos una institución fundamental para el país; los chilenos nos miran con suspicacia pero también con esperanza y fe. De nosotros depende recuperar los espacios de cariño y de amistad con nuestros compatriotas”.