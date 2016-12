El video publicado por el portal chileno www.elciudadano.cl, en el que se aboga por la demanda marítima boliviana, fue censurado por cadenas televisivas de Chile, denunciaron este jueves los ejecutivos de ese medio de comunicación.

Identificaron entre estas cadenas a CHV, TVN, Canal 13 y CNN, a las que acusaron además de defender intereses particulares antes que ciudadanos.

“Si antes estas emisoras han bloqueado a El Ciudadano poniendo un cerco informativo a hechos y perspectivas que con los años derivaron en escándalos políticos y económicos agudos, era porque estos canales defendían derechos de unos particulares y no precisamente de los ciudadanos, del pueblo y hoy lo vuelven a hacer”, afirmó Sebastián Larraín, codirector de El Ciudadano.

El video fue lanzado en el marco del aniversario de la edición 200 de ese medio de comunicación, según se explica en una publicación que difundió este jueves, con el objetivo de reforzar su identidad de marca “con el concepto ‘Pensamos lo que decimos, decimos lo que pensamos’ y en donde se expone la idea de que el Mar es de todos y entonces por qué no también de Bolivia”.

"El mar no es tuyo, tampoco es mío, no es de nadie, es de todos; entonces ¿por qué Chile no le otorga mar a Bolivia?", son las palabras con que se inicia el video, protagonizado por el actor Aníbal Reyna ( 1937- 2016), y que se viralizó en las redes sociales luego de que un grupo de internautas chilenos abrió en Facebook una página de respaldo a la causa marítima boliviana.

“Estos canales modificaron sus programaciones con los años, abriendo espacios que bautizaron con el nombre de ciudadanos, el trece ciudadano, entrevista ciudadana, entre otros, pero en el fondo sus transmisiones acompañaron al status quo, han buscado relegitimarse entre la ciudadanía, pero con este tipo de actitudes de censura, solo quedan como unos discriminadores” opinó Bruno Sommer, director del medio.

Larraín argumentó que el mensaje del video es integracionista y crítico del modelo extractivista.

“El hecho en particular al que nos referimos es que una publicidad con carácter latinoamericanista e integradora, motivada por nuestra circulación de nuestra edición 200, y haciendo uso de la idea de que pensamos lo que decimos y hacemos lo que decimos, nos llevó a publicar un spot que critica el modelo extractivista de nuestro mar, a la clase política chilena e invita a reflexionar sobre que el mar es de todos y no de un grupo económico”, explicó.

Video chileno que aboga por la demanda marítima es aplaudido en Bolivia

“La privatización del mar chileno es un hecho evidente donde se han visto involucrados ministros y parlamentarios, siendo Chile tal vez una de las pocas naciones del Mundo donde el Mar se privatizó para unos bolsillos de unos carteles y sus operadores”, complementó Sommer.

Sebastián, según publica El Ciudadano, aclaró que “la publicidad que decía el mar es de todos y también de Bolivia, fue aprobada inicialmente por las áreas comerciales de las televisoras, pero luego llevaron el spot a sus áreas editoriales y jurídicas para finalmente vetar la libre circulación de la idea”.