Conozca la solitaria vida de Trump como presidente de EE.UU.

El rotativo destaca que el magnate da por finalizada su jornada laboral a las 18:30 hora local, a veces un poco más tarde, sube a su habitación en la residencia presidencial se pone una bata y descansa, ve televisión o responde a sus críticos en Twitter.

El diario The New York Times reveló detalles de lo que hace el magnate tras sus actividades presidenciales. Con su esposa y su hijo menor fuera de la ciudad, el mandatario no tiene muchas opciones

08 de Febrero de 2017, 16:33