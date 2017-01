La Casa Blanca anunció este jueves (12.01.2017) de modo oficial el fin “con efecto inmediato” de la política "pies secos/pies mojados", adoptada en 1995. Se trata de una norma que consiste en que el gobierno de los Estados Unidos devuelve a Cuba a los cubanos que intercepta en el mar ("pies mojados"), pero admite en Estados Unidos a los que logran tocar tierra ("pies secos"). La Habana saludó la decisión de Washington.

El presidente de EE.UU., Barack Obama, consideró que la política "pies secos/pies mojados" pertenecía "a otra era" y que ahora los emigrantes cubanos serán tratados de la misma manera que el resto de personas que intenten entrar al territorio estadounidense.

La iniciativa les permitía a los cubanos que llegaban al territorio tramitar un permiso de residencia permanente. El deshielo entre Washington y La Habana ha puesto en cuestión los privilegios de los que disfrutaban los inmigrantes cubanos en Estados Unidos.

"Con efecto inmediato, los cubanos que intenten ingresar a Estados Unidos ilegalmente y no califiquen para ayuda humanitaria serán sujetos de deportación, de acuerdo con la ley de los Estados Unidos", anunció Obama en un comunicado.

El fin de la política de "pies secos/pies mojados" era un reclamo que mantenía desde hace mucho tiempo el gobierno de Cuba para avanzar en la política de normalización de las relaciones bilaterales que los viejos enemigos comenzaron en diciembre de 2014.

Médicos cubanos. La medida también anula el programa por el que los médicos cubanos en misiones internacionales podían socilitar asilo en las embajadas estadounidenses. El senador republicano por Florida de origen cubano Marco Rubio se ha mostrado confiado en que la nueva administración de Donald Trump revoque al menos esta parte de la medida.

"Soy optimista (respecto a) que la Administración entrante de Trump revertirá esta parte de la orden ejecutiva y permitirá que los médicos pidan asilo en los consulados y embajadas de Estados Unidos", dijo Rubio, que consideró las misiones internacionales de médicos cubanos como "represión política" de La Habana.

Demanda cubana. El fin de la política de "pies secos/pies mojados" era un reclamo que mantenía desde hace mucho tiempo el gobierno de Cuba para avanzar en la política de normalización de las relaciones bilaterales que los viejos enemigos comenzaron en diciembre de 2014.

Esta política complementaba la Ley de Ajuste Cubano de 1966 y hacía que los cubanos llegados así, ilegalmente, fueran considerados inmediatamente como refugiados ('paroled') siempre que no fueran interceptados en el mar. Un año después de su llegada, merced a esa Ley, obtenían la residencia permamente, por lo que no hay en el país indocumentados cubanos. La política ahora cancelada les daba además derecho a solicitad ayudas y beneficios a los cuales no podían aspirar los que entraban legalmente.

Vea más noticias de aquí