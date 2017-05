Río de Janeiro. Fiscales brasileños dijeron este martes que presentaron nuevos cargos por corrupción contra José Dirceu, quien fuera jefe de Gabinete del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y cumple largas sentencias de cárcel por condenas pasadas.

Los fiscales acusaron a Dirceu de recibir 2,4 millones de reales (US$755.880) en sobornos de las firmas de ingeniería UTC Engenharia SA y Engevix Engenharia SA.

El dinero supuestamente fue usado para actividades de relaciones públicas destinadas a mejorar la imagen de Dirceu antes y después de un juicio en 2012 por el que fue condenado, acusado de participar en un extenso esquema de pagos ilegales a congresistas con el objetivo de lograr respaldo para aprobar leyes.

Además, en el último año, otras cortes lo sentenciaron en dos juicios separados a un total de 32 años en prisión por cargos de corrupción, lavado de dinero y conspiración, como parte del escándalo por sobornos y entrega ilegal de licitaciones surgido en la estatal petrolera Petrobras.

Engevix no respondió a los pedidos para emitir comentarios, mientras que un abogado de Dirceu no estuvo disponible de inmediato para hacer declaraciones. Un portavoz de UTC Engenharia sostuvo que no tenía nada que agregar sobre el tema.