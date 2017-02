Lima. La fiscalía de Perú informó el sábado que realizaba el allanamiento de la vivienda del ex presidente Alejandro Toledo tras ser acusado de supuestamente haber recibido pagos de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Según la fiscalía, su equipo de agentes ingresó a la vivienda del ex mandatario peruano durante la madrugada para buscar "documentación" vinculada a la concesión de dos tramos de la carretera interoceánica otorgada a Odebrecht en el 2005 por el gobierno de Toledo.

"El equipo especial de fiscalía continúa trabajando por más de cinco horas en allanamiento de casa de Alejandro Toledo", precisó la fiscalía en su cuenta de twitter.

"La documentación hallada en la vivienda del expresidente Toledo, será evaluada por el Ministerio Público", agregó.

La acusaciones de fueron rechazadas por el ex presidente Toledo. "Yo no tengo nada (...) Busquen mis cuentas, por favor", dijo el ex mandatario, quien se encuentra en Estados Unidos, en conversación telefónica con el diario local El Comercio.