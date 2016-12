La Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) demandó este martes a las autoridades del Ejecutivo y a los militantes del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) respetar el veredicto del referéndum constitucional del 21 de febrero, que rechazó con el 51,3% de votos una nueva repostulación del presidente Evo Morales en las elecciones 2019.

“No es cuestión de partidos de derecha, de izquierda, es cuestión de saber y recordar que el 21 de febrero de este año el pueblo boliviano habló y como tal se debería respetar la palabra de ese pueblo que habló, esa es nuestra respuesta respecto a este acontecimiento que es motivo de mucha discusión", señaló el secretario de la CEB, monseñor Aurelio Pesoa.

El oficialismo determinó en un congreso partidario desarrollado la pasada semana insistir en el plan de repostulación del gobernante boliviano a través de cuatro mecanismos que consideran constitucionales.

La primera tiene relación con la reforma parcial de la Constitución Política del Estado por iniciativa ciudadana; otra es la reforma mediante ley aprobada por dos tercios de voto de la Asamblea Legislativa Plurinacional; una tercera es la interpretación del Tribunal Constitucional sobre la prevalencia del derecho de los ciudadanos bolivianos a elegir al Gobierno de su preferencia; y por último se plantea la renuncia de Morales antes de cumplir su mandato para habilitarse como candidato a una nueva elección.

Atribuyen la derrota de febrero a la desinformación y a lo que consideran “mentiras” urdidas por la “derecha” opositora a través del denominado caso Zapata, que involucró a Morales y su expareja Gabriela Zapata y un supuesto hijo de ambos, que al final se determinó que no existe.

Pesoa insistió en que el pueblo fijó una posición en febrero. “ Es el pueblo el que habló, si el pueblo no tuvo la información no es responsabilidad del pueblo me parece, sino de los actores políticos que son los encargados de manifestar una verdad o decir lo que se debe conocer y es la expresión del pueblo”, sostuvo Pesoa, quien advirtió una “fractura” del país.