Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó hoy a dos diputados opositores del Congreso de ser presuntos responsables de lo que calificó de "crímenes contra al pueblo", con motivo de los hechos violentos registrados durante los últimos días.

El mandatario aseguró, durante su programa semanal, que los legisladores José Guerra y Tomás Guanipa son los principales señalados por varias de las situaciones irregulares en Caracas.

"José Guerra y Tomás Guanipa tienen su celda en el estado Guárico (centro) esperando por ellos, por los crímenes contra el pueblo", manifestó el jefe de Estado.

Guerra, según Maduro, habría contratado entre 15 y 20 "malandros" (delincuentes) para arremeter la noche del 20 de abril contra el Hospital Materno Infantil, ubicado en la parroquia El Valle de Caracas.

"Dicen que los colectivos (activistas pro gobierno). No, no, no. Si el pueblo venezolano, chavista, revolucionario estuviera armado, otra historia hubiera ocurrido", aseveró el dignatario caribeño.

Al referirse a las 11 personas que fallecieron electrocutadas al intentar saquear una panadería en esa misma parroquia, Maduro indicó que "son muertos que hay que cobrárserlos a la derecha descocada, irracional y violenta".

En el marco de las protestas violentas registradas en Venezuela desde el pasado 1 de abril, han sido contabilizadas 21 personas fallecidas.

En ese contexto, Maduro pidió crear un "expediente histórico por la verdad del golpe de Estado del año 2017, y se juzgue a todos los responsables intelectuales y materiales de los ataques del Materno Infantil y de los ataques violentos de las guarimbas contra el pueblo durante estos 15 días y más".