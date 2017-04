Emen. El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó este miércoles que quiere ir a elecciones pronto, tras incorporarse a la movilización oficialista que marchó desde diferentes puntos de Caracas hacia la avenida Bolívar, ubicada en el centro de la capital.

“Yo quiero ganar esta batalla ya, y quiero que el pueblo se prepare para ganarla en paz y con votos, yo quiero que nos preparemos para tener una victoria electoral total. Yo quiero ir a elecciones pronto y verle la cara a Julio Borges y a Ramos Allup”, dijo.

Indicó que hoy habían ganado, en referencia a la marcha opositora celebrada el mismo día.

Asimismo, afirmó que las acciones de la oposición no tenían lugar.

“Hoy pretendieron asaltar el poder (...) Hemos derrotado otra vez a los golpistas, a la derecha corrupta e intervencionista”, dijo.

Señaló a Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, como el líder de un presunto golpe de Estado en su contra.

“Julio Borges, eres el jefe del golpe de Estado, después no te quejes cuando llegue la justicia hacia ti, estoy decidido a defender mi patria y a defender al pueblo”, expresó.

“Si ellos quisieran entregar una carta, no es necesario convocar a eventos violentos ni atacar a la policía y a los guardias, ni quemar metrobuses y bibliotecas (…) Ya el presidente del poder ciudadano emitió un pronunciamiento oficial donde no hay motivos y, por lo tanto, no hay proceso de destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y punto, caso cerrado”, enfatizó.

Finalmente, el Presidente instó a convocar a todos los sectores de la oposición que deseen dialogar para avanzar hacia la paz del país.