La presidenta de la República, Michelle Bachelet, se refirió a la próxima elección presidencial de este 2017, señalando que la carrera a La moneda “está absolutamente abierta”. En una extensa entrevista, la Jefa de Estado se refirió también a las aspiraciones del senador Alejandro Guillier, el futuro de la Nueva Mayoría, el caso de la fragata Lynch y también el conflicto mapuche.

“Sobre las elecciones presidenciales. Y ahí le soy sincera: mirando todos los datos, esto está absolutamente abierto. No hay nadie que pueda tener la certeza de decir yo voy a ser el próximo o la próxima”, remarcó en conversación con El Mercurio de Valparaíso.

En tanto que del senador independiente Alejandro Guillier, quien se perfila como el probable abanderado del oficialismo, la mandataria indicó que “es un rostro nuevo en cargos políticos. Hay gente que está jugando roles políticos, como parlamentarios o alcaldes, que son rostros nuevos o, yo diría, menos calificados de políticos por la gente. ¿Si Guillier es un rostro nuevo? Sí en un cargo más político, antes era un rostro más periodístico o de TV, si se quiere".

Bachelet también se refirió al futuro de la Nueva Mayoría señalando que “a mí me gustaría que continuara, sin duda”, añadiendo que la decisión “la tendrán los partidos a partir de este mes de enero, con sus discusiones programáticas, de internas y de primarias”, dijo.

Sobre el Frente Amplio propuesto desde lo diputados Jackson y Boric, la mandataria dijo desconocer sus postulados: “Es una idea que todavía no ha fructificado mucho. No conozco cuál va a ser su destino. Tampoco conozco lo que plantean".

Pese a lo anterior, añadió que "siempre he creído que más que armar nuevas estructuras, lo que importa es lo que se quiere hacer con ellas y al menos yo no tengo información de cuál es el programa de trabajo, cuáles son sus objetivos, o los grados de acuerdo o desacuerdo”.

Respecto al conflicto mapuche, la Mandataria recordó que las conclusiones que ha entregado la Mesa de la Araucanía "nos hablan de un cambio de mirada muy grande".

"Posiciones que hasta ahora no conversaban, -continuó- hoy están creando un consenso en torno a los temas más relevantes, respecto de los temas de fondo, como el reconocimiento de la multiculturalidad, así como de temas inmediatos de política pública, tales como la conectividad o el agua potable”.

La Mandataria también habló de lo que fue el tema que marcó el fin de año, el escándalo de espionaje de marinos de la fragata Lynch a sus compañeras, asegurnado que “lo de la fragata Lynch es violencia contra la mujer”.

Tabién sostuvo que “creo que la respuesta no es como dijo alguien (el ex almirante Jorge Arancibia), que por eso es que no había que tener mujeres en la Armada. Tampoco sería aceptable que en un liceo mixto los chiquillos pusieran una cámara en el baño de las niñitas. Estamos hablando de valores, de ética, respeto y no violencia contra las mujeres. Porque es violencia contra las mujeres grabar cuando se desnudan o se visten”.