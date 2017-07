Donald Trump Jr, el hijo mayor del presidente de Estados Unidos, acordó reunirse con una abogada vinculada al Kremlin durante la campaña 2016 luego de que se le prometiera información perjudicial sobre Hillary Clinton, reportó el domingo el New York Times, citando tres asesores de la Casa Blanca.

El entonces jefe de campaña del presidente de Estados Unidos Donald Trump, Paul Manafort, y el yerno del mandatario, Jared Kushner, también participaron en la reunión, reportó el Times.

El diario citó una declaración de Donald Trump Jr. en el que reconoce haberse reunido con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya.

"Luego del intercambio de cumplidos, la mujer declaró que tenía información de que individuos conectados a Rusia estuvieron financiando al Comité Nacional Demócrata y apoyando a la señora Clinton", dijo Donald Trump Jr. según fue citado por el Times.

Clinton era la nominada demócrata para la carrera presidencial del 2016.

"Sus declaraciones fueron vagas, ambiguas y no tenían sentido. No se dieron ni ofrecieron detalles o información de respaldo. Rápidamente quedó en claro que no tenía información significativa".

Un portavoz del equipo legal de Trump, Mark Corallo, dijo que el mandatario "no estaba al tanto ni asistió" a la reunión sobre la que reporteó el New York Times.

Las acusaciones de vínculos entre la campaña de Trump y Rusia han arrojado sombras sobre los primeros cinco meses del mandatario en el poder.

El Kremlin ha negado la conclusión de agencias de inteligencia estadounidenses de que Moscú intentó influenciar la elección a favor de Trump, usando métodos como el "hackeo" de correos de demócratas de alto rango. Trump negó repetidamente cualquier colusión.