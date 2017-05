Oposición venezolana dice que no irá a la Constituyente convocada por Maduro

"Estos personajes que no quieren someterse al escrutinio popular se inventaron un proceso que no está en la Constitución, porque elecciones sectoriales no existen", agregó Capriles

"Cómo quiere que se lo expliquemos (...) Eso no es una Constituyente, mal podríamos nosotros ir a un proceso absolutamente fraudulento, no vamos hacer los venezolanos parte de un fraude", dijo el líder opositor, Henrique Capriles.

