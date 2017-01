Caracas. El parlamento venezolano, dominado por la oposición, nombró el jueves a una nueva junta directiva que prometió renovar sus esfuerzos para la convocatoria de elecciones generales anticipadas dentro de sus intentos por reemplazar al presidente Nicolás Maduro.

La oposición intentó el año pasado, por varias vías, que fuera celebrada una consulta popular sobre el mandato de Maduro, pero las iniciativas fueron bloqueadas por los poderes judicial y electoral con distintos argumentos.

A pesar de protestar cada medida que le fue rechazada y acusar a los otros poderes de estar a favor del Gobierno, incumpliendo su deber de imparcialidad, la oposición se embarcó en un diálogo acompañado por El Vaticano, pero tampoco obtuvo resultados concretos.

Como nuevo presidente de la Asamblea Nacional fue nombrado Julio Borges, del partido Primero Justicia, quien adelantó que - haciendo uso de otra vía constitucional- el pleno aprobará en "los próximos días" el "abandono del cargo" de Maduro por no cumplir con sus funciones.

La instalación de la nueva directiva se efectuó a pesar de las objeciones de Maduro quien, con el aval del TSJ, alega que las acciones del parlamento no tienen efecto legal hasta que desincorpore a tres diputados acusados de comprar votos, un proceso que la Asamblea dice que ya cumplió.

"Maduro, al abandonar la Constitución, abandonó el cargo para lo que significa los deberes de gobernar. Con esta decisión la Asamblea Nacional abre las puertas para que en Venezuela haya elecciones en todos los niveles desde gobernadores, alcaldes, presidente, y por qué no, reelegir una nueva Asamblea", dijo Borges.

"¡Qué el pueblo decida!", agregó en su discurso inaugural.

De aprobarse el "abandono de cargo" de Maduro, legalmente debe ser reemplazado por su vicepresidente, quien es nombrado libremente por el mandatario.

Sin embargo, es poco probable que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) lo apruebe puesto que hasta ahora no ha fallado en contra del Gobierno en las medidas adoptadas por el parlamento.

La Asamblea Nacional decretó en el 2016 la responsabilidad política de Maduro ante la profunda crisis económica que vive el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, pero la justicia bloqueó todas las iniciativas que podrían conducir a una eventual destitución del presidente.

"Es una decisión tomada por Nicolás Maduro que en Venezuela no haya elecciones nunca más y eso es inaceptable y no lo vamos a permitir", agregó Borges.

Borges mencionó que “la AN abre las puertas para que en Venezuela hayan elecciones en todos los niveles, desde gobernadores que tocaban el año pasado, alcaldes, Presidente de la República y porque no, reelegir una nueva AN si ese fuera el caso”, dijo.

“Que se escuche al pueblo es la primera misión de esta Asamblea Nacional”, apuntó durante su primer discurso como máxima autoridad del parlamento.

La bancada del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se opuso al nombramiento de la nueva directiva y dijo no reconocerla.

Freddy Guevara, líder de la tolda política opositora Voluntad Popular fue juramentado para la primera vicepresidencia; mientras que Dennis Fernández, del partido Acción Democrática, ocupará la segunda vicepresidencia.

* Con información de Reuters y Últimas Noticias de Venezuela.