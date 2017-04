El presidente de Brasil, Michel Temer, dijo hoy que es vergonzoso haber sido citado por uno de los delatores de la empresa Odebrecht de haber pedido una donación de 40 millones de reales (unos US$13 millones) para la campaña electoral de su formación, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMSB).

"Es una cosa desagradabe para quien está en la vida pública desde hace tanto tiempo", comentó Temer en una entrevista televisiva al canal Band sobre las acusaciones de Marcelo Faria, ex presidente de Odebrecht Industrial.

Faria es uno de los 77 ex ejecutivos del grupo Odebrecht que pactó con la justicia brasileña delatar toda la trama de corruptelas alrededor de la petrolera estatal Petrobras a cambio de tener una rebaja en su condena.

El mandatario brasileño ya había divulgado una nota el jueves, tras conocerse las acusaciones de Faria, en la que admitía haberse reunido con él, pero negó que hablaran sobre dinero. "No sabía de valores, no se habló de contratos, evidentemente. No se habló de nada de eso", afirmó.

"Da la impresión de que ese fue el único empresario con quien tuve contacto a lo largo de mis 35 años de vida pública. A lo largo del tiempo, tuve muchos contactos con muchos empresarios, con varios sectores", dijo el presidente brasileño.

"No hago una crítica en la relación a la indignación que la población siente, es más que razonable, es legítima (...) Las personas leen aquello y dicen, ¡Dios mío cómo Brasil está siendo gobernado!", indicó.

Las delaciones difundidas del grupo Odebrecht apuntan a que la compañía pagó al menos US$3.370 millones entre 2006 y 2014 a políticos brasileños.

Entre los casi 200 ministros acusados, hay ocho ministros del actual gobierno, aunque Temer por ahora no pretende dimitirlos.

"Puede pasar que el propio ministro no se sienta cómodo y quiera salir. Pero la línea de corte que hice es una línea de corte adecuada al sistema jurídico nacional", concluyó.