Quito. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, recordó que en las elecciones del pasado 2 de abril ganó la "Revolución Ciudadana", el proyecto político de tinte socialista impulsado por su antecesor y correligionario político, Rafael Correa.

"Por si alguien duda, perdió la oposición. La 'Revolución Ciudadana' ganó y continúa", escribió el mandatario en su cuenta de la red social Twitter en relación a las recientes críticas del propio Correa.

El presidente acompañó su mensaje con una imagen que dice: "Revolución es luchar contra la pobreza, contra la corrupción, por la producción y el empleo. Revolución es luchar por la paz".

Las declaraciones de Correa, quien gobernó Ecuador en los últimos 10 años, se dan el contexto de roces con Moreno, los cuales iniciaron días atrás cuando el ex mandatario criticó ciertas decisiones políticas de su sucesor y criticó una supuesta estrategia para diferenciarse de su gobierno.

En otro mensaje, Moreno señaló: "No podemos pretender que todo ha estado bien. No nos engañemos. Hemos avanzado mucho, pero hay largos trechos por recorrer".

Los tuits de Moreno surgen un día después de que Correa afirmara, antes de dejar el país para vivir en Bélgica, que "es obvio que el 2 de abril vencimos a la oposición, pero no estoy seguro si venció la 'Revolución Ciudadana'".

Correa, quien tiene un estilo frontal, ha juzgado como "desleal" y "mediocre" dicha estrategia, y ha criticado el diálogo que Moreno ha mantenido con sectores de la oposición.

"No me vengan con que es cambio de estilo, las claudicaciones, el entreguismo; aquí deben prevalecer los principios, la lealtad, la coherencia, la excelencia, no la mediocridad de la deslealtad", expresó.

"Estrategias de querer diferenciarse del anterior gobierno, dándole la razón a la oposición", dijo el lunes ante cientos de simpatizantes que lo despidieron en el aeropuerto de Quito.

"Cuiden la Revolución, que por eso votó el pueblo ecuatoriano", pidió Correa a sus seguidores.

Las diferencias entre ambos políticos, líderes del movimiento oficialista Alianza PAIS, también se hicieron públicas en los últimos días en redes sociales, especialmente, en Twitter.

El pasado 5 de junio, en su última entrevista con la Televisión Pública, Correa aseguró haber dialogado con Moreno sobre sus diferencias.

"Hemos charlado, hemos manifestado nuestras diferencias, pero Lenín tiene otra forma de pensar, de accionar y creo que tiene muy mala asesoría", sostuvo entonces.

Moreno, quien asumió el poder el pasado 24 de mayo, lanzó en junio un diálogo nacional con todos los sectores con el objetivo, según ha dicho, de reconciliar al país.