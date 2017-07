Quito. El ex presidente de Ecuador Rafael Correa viajó el lunes a Bélgica para radicarse allí por un tiempo indefinido con su familia pocos semanas después de haber dejado el cargo, en medio de duras críticas a su sucesor y correligionario, Lenín Moreno, por su estilo de gobierno.

Correa gobernó durante una década en la cual instauró su proyecto político socialista sacando a unos dos millones de ecuatorianos de la pobreza, pero dejó una economía tambaleante marcada por un abultado endeudamiento externo y una elevada tasa de desempleo.

Moreno ha respondido las críticas del ex presidente en redes sociales, evidenciando duras disputas en el interior de Alianza País, el movimiento político de Correa. El ex mandatario y varios asambleístas han amenazado con desafiliarse.

El economista de 54 años abandonó Ecuador criticando con dureza a Moreno -su vicepresidente en el periodo 2007-2013- debido al diálogo que éste mantiene con opositores políticos, empresarios e indígenas desde que asumió el cargo en mayo, sectores que en la década pasada tuvieron una tensa relación con el Gobierno.

"Me voy feliz, estoy bien. No se preocupen por mi, preocúpense por el país. A defender lo ganado, a defender la revolución", dijo Correa ante decenas de sus seguidores que se apostaron en el aeropuerto de Quito para despedirlo con carteles de agradecimiento y banderas.

"Qué no me digan que es cambio de estilo las claudicaciones, el entreguemos. Aquí deben prevalecer los principios, la lealtad, la coherencia, la excelencia; no la mediocridad, la deslealtad de estrategias de querer diferenciarse del anterior gobierno dando la razón a la oposición", agregó.

"Sí, hay un cambio de estilo. Ratificaremos todo lo positivo y aquello que haya que cambiar lo cambiaremos siempre hacia adelante", dijo Moreno durante una ceremonia castrense en el Palacio de Gobierno, al agradecer a su antecesor por los "logros de la década" y mostrando un cuadro con la fotografía de Correa.

El ex presidente se radicará en Bélgica por ser el país de origen de su esposa. Correa abordó un vuelo comercial junto a su familia y un equipo de seguridad proporcionado por el Estado, según medios locales.