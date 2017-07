-¿Cuál fue su primera lucha contra la discriminación?

-La que viví como miembro dentro del Partido Comunista en los años 80, y fue la que más me dolió.

-¿El Partido Comunista chileno es democrático?

-Absolutamente, no. Ni antes, ni ahora.

-Cuándo fue miembro del Partido Comunista, ¿lo aceptaban como homosexual?

-El discurso dentro era que la homosexualidad era uno más de los vicios del capitalismo. Era parte de la corrupción del modelo neoliberal. Es más, entre el año 77 al 87 fui prácticamente célibe; vivía con mucha culpa.

-¿Cuándo vivió su primer amor homosexual?

-Fue en el año 86. Nos encontramos en la calle y de casualidad también era comunista. Fue mi primer compañero, duramos cinco años.

-¿El Partido Comunista debería pedir perdón a la comunidad gay?

-Sí, absolutamente, debería pedir perdón a la comunidad homosexual, en especial a la que existía dentro de sus filas. Incluso ex ministros de Allende fueron gays y vivieron horrores. La izquierda debe pedir perdón.

-Pero Gladys Marín hizo una real apertura a aceptar el tema homosexual.

-No, eso es un mito. Ella tenía amigos homosexuales, que es distinto a tener una apertura política de aceptación del tema.

¿No la conoció; ella no se acercó a usted?

-No, cuando tú te vas del PC eres un paria, un traidor. Fíjate que como yo aún tenía lazos afectivos con la ideología, se me ocurrió ir a un acto masivo del PC y pendejos que no le habían ganado a nadie me gritaban traidor o maricón.

-Las mujeres de los DDHH o Ejecutados Políticos, ¿cómo los recibieron?

-Yo llego a la reunión para sumarnos a la organización de una marcha en conmemoración del informe Rettig y ahí estaban todas las mujeres históricas del movimiento de derechos humanos. Sola Sierra, emblemática dirigente de DDHH, no fue a la marcha "porque fueron los maricones". ¿Y qué tenían que ver los maricones con los derechos humanos? Era el discurso predominante. La única persona que nos defendió fue Alicia Lira, de la Asociación de Ejecutados Políticos.

-Otros políticos sí ayudaron.

-Sí, pero de forma individual. Fanny Pollarolo, Sergio Aguiló, Maria Antonia Saa; y antes que le diera la locura de hoy, Thomas Jocelyn Holt.

-Usted trabajó en la municipalidad del Bosque, con Osvaldo Andrade, ex presidente del Partido Socialista Chileno.

-Así es y fíjate tú que él no estaba de acuerdo con el matrimonio igualitario... así es esa izquierda chilena.

SENADOR

-El lobby del Movilh en el Congreso, para conseguir ciertas medidas, es muy bueno.

-Yo casi vivo a veces molestando desde los años 90, entregando cartas, pidiendo apoyo. Algunos congresistas me dicen ahí viene el senador Jiménez.

-¿Cómo ha sido su relación con los políticos en el Congreso?

-La primera vez que fuimos al Congreso fue a la Cámara de Diputados por la despenalización de la sodomía y aparece Ivan Moreira (Unión Demócrata Independiente) gritando como loco: ¡qué hacen estos degenerados aquí! Hoy ha ido mejorando, hay más apertura.

-¿Cuántos integran la organización del Movilh?

-Somos alrededor de cincos personas, no más. El éxito está en que hemos hecho un diálogo con capacidad de propuestas.

-Entonces, ¿se relaciona con todos los sectores?

-Así es, pero si me reúno con las personas de la UDI me convierten en un tipo de derecha; si me reúno con Bachelet soy bacheletista, así sucesivamente, según otros movimientos homosexuales.

-Algunos lo acusan de autoritario.

-Si tú no estás de acuerdo con la estrategia, con la ideología o con la forma de pensar que el Movilh ha ido trabajando, su forma de hacer política, tienes toda la libertad de ejercer tus propias acciones. Además, que todas las decisiones de nuestra organización son de carácter democrático.

INTELECTUALIDAD QUEER

-¿Cómo fue la participación del escritor Juan Pablo Sutherland en el Movilh?

-Llegó con su tarea propia, ser vocero, se conocido y ponerse a escribir. Una vez que lo hizo, se fue de inmediato. Nunca le interesó la organización.

-¿Presentó propuestas?

-Claro, en un encuentro que realizamos en el Cajón del Maipo él llego junto a un amigo. Su propuesta era homosexualizar Chile. Ese era el discurso con el cual quería empezar a trabajar.

-¿Pero fue en serio?

-Sí, fue en serio, era los años 90, yo le pregunté si estaban locos, porque si salíamos con ese discurso nos quemaban en la plaza pública.

-Y Pedro Lemebel.

-No, nunca participó dentro de la organización, siempre fue un llanero solitario. Era una artista, era su lógica.

-¿Tuvo algún contacto con él?

-No me podía ver, porque yo era contrario a su teoría de que el Partido Comunista había sido actor central en la formación del activismo homosexual… No, váyanse a la cresta, eso es mentira.

-¿Nunca conversaron?

-Lemebel y Francisco Casas, que eran parte de las Yeguas del Apocalipsis, se reúnen conmigo años atrás y me dicen: "Puta que hueviamos al Movilh los primeros años y estábamos equivocados. Porque más allá de las estrategias y los contenidos, lo que han hecho ha sido clave para que esta hueá avance".

-Victor Hugo Robles el Ché de los Gays también ha sido crítico del Movilh.

-Él es una caricatura. El participó de la organización y lo echamos. El llego tres años después de la fundación. Lamentablemente le solicitamos que se fuera porque en ese entonces teníamos un programa de radio y él tenía un lenguaje muy vulgar, que reforzaba la caricatura hacia los homosexuales. Lo único que le interesaba estaba de la cintura para abajo.

ZAMUDIO

-Según el libro de Rodrigo Fluxá, "Perdidos en la Noche", no es el tema de la homosexualidad la principal causa del crimen de Daniel Zamudio.

-Ese libro está plagado de errores y mentiras sobre el caso.

-¿Hay un componente ideológico en el libro?

-El viene de El Mercurio y a ellos no les interesa un icono homosexual positivo. Hay un objetivo de no tolerancia cuando existe un icono relevante y ellos no comparten el estilo de vida del personaje. Fluxá miente, dice que entrevistó a todos los protagonistas y eso no fue así; no entrevistó a los actores relevantes.

-Si la victima hubiera sido una transgénero o una trabajadora sexual, ¿habría tenido tal relevancia?

-No creo, porque han pasado muchos crímenes a trans o trabajadoras sexuales que no han tenido ni la mínima relevancia en los medios de comunicación. Aún ellos no le importan a la sociedad.

-¿Dónde se da la diferencia en el caso Zamudio?

-La diferencia fue que primero Daniel era un muchacho común, además los padres pedian justicia por su hijo, existe un apoyo familiar. El Movilh inicia gestiones y apoyo de todo tipo. Nos llegamos a reunir hasta con el ministro del Interior, hecho que nunca antes había pasado y ahí pasa un hecho sorpresivo: de repente baja y aparece Sebastian Piñera y su señora, presidente de la República en ese momento, y estando nosotros ahí con los padres de Daniel Zamudio, los abrazan y Cecilia Morel totalmente afectada los trata de consolar. Ahí fue cuando el presidente se involucra de forma personal en el tema.

OBSESIÓN

-¿El autodenominado Pastor Soto está obsesionado con usted o con la causa homosexual?

-Él es un oportunista que está condenado por los tribunales chilenos por injurias con publicidad.

-¿No tiene miedo de esas personas que lo consideran como lo peor de la sociedad?

-Yo sobreviví a la dictadura, estuve preso, me torturaron. Muchas veces la CNI (Central Nacional de Investigaciones) me amenazó de muerte. Tengo temor como cualquier ser humano, pero tengo claro los peligros de estar al frente de un movimiento tan complejo.

-¿Recibe insultos o amenazas hoy?

-Sí, varias veces desde un auto me gritan "viejo culiao maricón", pero son cobardes, siempre se van o huyen. Pero otras personas me felicitan y saludan, me ofrecen su apoyo para seguir adelante.

-No dan la cara.

- Ayer caminando en la comuna de Puente Alto junto a unos compañeros del Movilh, nos topamos con un caballero no tan mayor y nos dice una vez que ya habíamos pasado: “debieran matar a todo estos degenerados culiaos”, yo me devolví y les dije” ¿perdón le pasa algo?...sí ¿cómo le fue con lo del bus?, me respondió.

-¿Era necesario tener un Bus de la Diversidad para combatir al Bus del Odio?

-Acá está lleno de seudo intelectuales que consideran que es mejor dejar pasar estas cosas, pero la sangre y el sacrificio que nos ha costado hacer este cambio cultural nos obliga a no dejar pasarlo; no podíamos hacernos los locos con esta provocación violenta.

-¿Y usted no fue violento?

-Déjame contarte que hace dos semanas habían unos carteles pegados con el logo del Movillh donde se promovía la pedofilia... eso es violencia.

-¿Usted no pone la otra mejilla?

-Están hueones, si yo no soy creyente. Eso se lo dejo a los que creen esas tonterías.

FEMINISTAS

-¿El feminismo ha quitado el ojo mediático al movimiento de liberación homosexual?

- No, yo creo, que son luchas complementarias.

-El movimiento feminista en Chile ha ido tomando fuerza.

-Sí, hay mucha teórica de Plaza Italia hacia arriba. Nunca han bajado desde el barrio alto, hacen feminismo y activismo porque tienen una nana en su casa, a la que tratan como las pelotas. Son las Nabila Rifo las que sufren las consecuencias de esta incapacidad de bajarse del olimpo ideológico del feminismo e irse a la realidad cotidiana que vive la mayoría de las mujeres en este país.

-La rebaja de condena el agresor de Nabila Rifo es muestra de un retroceso en temas de reconocimiento de derechos.

-Claro, fíjate que el derecho chileno esta construido sobre la base del patriarcado.

2018

-¿Qué candidato le conviene al Movilh que gane la elecciones presidenciales?

-Si gana Guillier, vamos a seguir con nuestras mismas demandas; pero si gana Piñera, de seguro va a existir un retroceso, no porque él lo quiera, sino porque su coalición es muy opositora de esos temas.

-¿Y Beatriz Sánchez?

-No tiene ninguna posibilidad de salir electa. No nos respondió nuestra invitación a la marcha del orgullo gay. Después envió un video muy insólito, de que nadie era dueño de la marcha.

-¿Es clasista?

-Sí, tiene una altanería y clasismo feroz con nosotros. Acá no tenemos redes, somos de Cerro Navia, Pudahuel, la Pincoya; acá no hay ningún hijito de su papá.

-¿Y Gabriel Boric no lo ha recibido?

-Una vez en el Congreso estaba yo repartiendo una declaración a favor del Movilh, y parlamentarios de la Nueva Mayoria y derecha comenzaron a apoyarla y él me dijo: "no sé, voy a verla, tengo que estudiarla”, chao.

-Se viene el Papa Francisco el 2018…

- Vamos a hacer una campaña en contra de la visita del Papa, además para que él pague su propia visita, no el Estado.

-¿Qué acciones tienen propuestas?

- Tenemos varias y esperamos que varias organizaciones se unan a nuestra campaña. Hace 15 años yo quemé una bandera del Vaticano frente a la catedral y después me dicen que soy amarillo.

-Si le dan cinco minutos con el Papa Francisco, ¿qué le dice?

- Le diría que es un fascista sonriente; el papa es un hipócrita. Es una estrategia de parte del Vaticano para limpiar imágenes de abusadores y violadores. Y como dice la biblia: por sus frutos los conocereís.

¿Cuál ha sido el costo de tener su vida involucrada al movimiento homosexual?

-El año pasado me dio una depresión, de la cual recién estoy saliendo. Me di cuenta de que tengo 57 años, no tengo ahorros, arriendo; no tengo nada, dónde caerme muerto. A veces quisiera que las cosas fueran más rápido, los cambios. Yo ya quiero pasar la bandera a otra generación, pero no lo voy a hacer hasta obtener nuestros derechos.