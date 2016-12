Sindicato de la policía estadounidense pide a Amazon que deje de vender camiseta polémica

La camiseta proviene del vendedor Old Glory Merchandise. El propietario, Glenn Morelli, dijo a CNN que la camiseta "no es un éxito de ventas" y que ellos no intentan ofender a nadie.

La semana pasada, la camiseta con el mensaje "A Prueba de Balas: Las Vidas Negras Importan", fue retirada de su catálogo de venta por internet por el minorista Walmart después de que recibiera una queja de la Orden Fraternal de la Policía (OFP).

27 de Diciembre de 2016, 17:10