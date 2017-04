Caracas. Un joven murió de varios disparos la noche del martes en medio de una protesta contra el Gobierno de Nicolás Maduro, dijo el miércoles la Fiscalía, elevando a 27 los fallecidos desde fines de marzo, cuando empezó una ola de manifestaciones opositoras.

Christian Ochoa, de 22 años, recibió "varios" impactos de bala el martes tras salir de su casa, en la ciudad central de Valencia, y cruzarse con un grupo de personas que participaba en una protesta contra Maduro, explicó el Ministerio Público, sin dar detalles.

Ese mismo día, en otras ciudades del país petrolero, casi una decena de personas resultó herida de bala en medio de disturbios, cuatro de los cuales fallecieron.

"Pacífica y democráticamente estamos una vez más en la calle", dijo Aymar Castillo, una dirigente política que participó de una marcha en la sureña Ciudad Bolívar.

Una polémica sentencia del máximo tribunal del país, que se arrogó competencias parlamentarias a fines de marzo, detonó en reclamos internacionales y una nueva la ola de protestas contra Maduro, la peor desde la de 2014 que dejó 43 muertos.

El gobierno socialista de Maduro acusa a sus adversarios de intentar un golpe de Estado en su contra, con ayuda de Estados Unidos, mientras que la oposición ha calificado al mandatario como un "dictador" que ordena reprimir brutalmente las marchas.

En Caracas, miles de personas intentaron llegar al centro de la ciudad, pero, como en manifestaciones previas, fueron reprimidos por las fuerzas del orden con gases lacrimógenos y camiones hidrantes.

Los simpatizantes del presidente Maduro también salieron a las calles de la capital, en una marcha que denominaron "por la paz y contra el terrorismo".

Los líderes opositores han dicho que seguirán en las calles de Venezuela hasta que se cumplan todas sus exigencias: elecciones adelantadas, liberación de un centenar de presos políticos, autonomía de los poderes públicos y el ingreso de un canal humanitario que alivie la escasez de comida y medicinas.

"No hay perdigón, no hay bomba lacrimógena, no hay Guardia Nacional que pare el clamor del pueblo", agregó antes de que, acompañada de cientos de personas, marchara hasta la sede de la Defensoría del Pueblo.