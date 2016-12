Brasilia. El presidente de Brasil, Michel Temer, descartó este jueves la posibilidad de renunciar ante las acusaciones de irregularidades en su contra y la baja popularidad de su gobierno, y afirmó que su gestión será reconocida "más adelante" por la población.

En rueda de prensa convocada para hacer un balance de su gestión, afirmó que respetará la decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE), que en el primer trimestre de 2017 juzgará una denuncia por supuesto financiamiento irregular de campaña contra la fórmula Rousseff-Temer en las elecciones de 2014.

El mandatario asumió la presidencia de manera provisional en mayo pasado y de forma efectiva el 31 de agosto, tras la destitución de la ex presidenta Dilma Rousseff (2011-2016) por decisión del Senado.

El mandatario fue mencionado por al menos tres delatores, pero resaltó que no cuestionó las investigaciones y pidió que sea acelerada la Operación Lava Jato (lavadero), la cual reveló un amplio esquema de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.

"No he pensado eso (la renuncia). Habiendo una decisión, habrá apelaciones y más apelaciones", señaló, al admitir que será "obediente" de la decisión final del Tribunal.

La estabilidad del gobierno también ha sido puesta en duda por filtraciones a la prensa en delaciones premiadas de directivos de la constructora Odebrecht, que apuntaron a Temer como beneficiario en sobornos vinculados a desvíos de recursos públicos.

Temer admitió que las filtraciones crean "un clima de inestabilidad" en el país sudamericano al alcanzar al corazón de su gobierno.

Entre los nombres mencionados por los delatores están el ministro jefe de gabinete, Eliseu Padilha, y el secretario de Asociaciones e Inversiones, Moreira Franco.

El surgimiento de crecientes denuncias contra Temer y altos funcionarios alimentaron en las últimas semanas las versiones de que partidos de la base aliada estarían tomando distancia del gobierno y podrían promover una elección indirecta para sustituir a Temer.

De acuerdo a la legislación, en caso de que el actual mandatario sea destituido al faltar menos de dos años para el fin del mandato, el Congreso debería elegir un sustituto hasta la realización de las elecciones generales a fines de 2018.

Temer dijo también a periodistas que su bajo nivel de popularidad lo "afecta", pero no le crea problemas para gobernar.

"No renuncio a la popularidad. (La desaprobación) afecta, pero no me dificulta gobernar. Más adelante habrá reconocimiento", afirmó el presidente.

La semana pasada, una encuesta del instituto Ibope mostró que sólo 13 por ciento de los brasileños consideran al gobierno bueno u óptimo, mientras que 46 por ciento lo consideran malo o pésimo.