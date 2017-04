Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que es posible un importante conflicto con Corea del Norte en la disputa por los programas nuclear y de misiles del país asiático, pero agregó que preferiría resolver la situación mediante la vía diplomática.

"Existe la posibilidad de que podamos terminar teniendo un gran, gran conflicto con Corea del Norte. Absolutamente", dijo Trump a Reuters en una entrevista en la Oficina Oval antes de que el sábado se cumplan 100 días de su presidencia.

Trump sostuvo que quiere una solución pacífica a una crisis que ha aquejado a múltiples presidentes estadounidenses, un camino que él y su Gobierno están enfatizando al preparar una variedad de nuevas sanciones económicas, aunque no ha eliminado la opción militar.

Cuando se le preguntó si considera que el líder norcoreano, Kim Jong-un, es alguien racional, Trump respondió que está operando sobre la premisa de que lo es. Destacó que Kim asumió el control del país muy joven.

"Nosotros amamos resolver las cosas de forma diplomática, pero es muy difícil", afirmó.

Elogios a Xi Jinping. Trump elogió al presidente chino, Xi Jinping, por la ayuda de Pekín para intentar frenar las actividades de Corea del Norte. Ambos líderes se reunieron en Florida anteriormente este mes.

"Yo creo que él está realizando grandes esfuerzos. Ciertamente, él no quiere ver caos y muerte. Él no quiere ver eso. Él es un buen hombre. Él es un hombre muy bueno y pude conocerlo muy bien", refirió.

"Habiendo dicho eso, él ama a China y ama al pueblo chino. Yo sé que a él le gustaría poder hacer algo, quizás es posible que no pueda", agregó.

Trump habló días después de que sus principales asesores de seguridad nacional informaron a legisladores estadounidenses sobre la amenaza de Corea del Norte y un día antes de que el secretario de Estado, Rex Tillerson, presione al Consejo de Seguridad de la ONU sobre sanciones para aislar aún más a Pyongyang por sus programas nuclear y de misiles.

El Gobierno de Trump declaró el miércoles a Corea del Norte como "una amenaza de seguridad nacional urgente y una prioridad de política exterior". Dijo que se está concentrando en presiones económicas y diplomáticas, incluida la cooperación de China para contener a su desafiante vecino y aliado, pero permanece abierto a todas las opciones.

¿Racional? Cuando se le preguntó si considera que el líder norcoreano, Kim Jong-un, es alguien racional, Trump respondió que está operando sobre la premisa de que lo es. Destacó que Kim asumió el control del país muy joven.

"Él tiene 27 años. Su padre muere, él toma el control del régimen. Así que digan lo que quieran, pero eso no es fácil, especialmente a esa edad", dijo.

"No estoy reconociéndole méritos ni se los estoy negando, sólo digo que es algo muy difícil de hacer. Sobre si es racional o no, no tengo opinión al respecto. Espero que sea racional", agregó.