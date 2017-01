Un juzgado de Lima le ordenó este lunes al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil que inscriba oficialmente el matrimonio homosexual que contrajo en México el economista peruano Óscar Ugarteche, lo que configura un hecho sin precedentes en el Perú. "La pretensión del demandante sí resulta amparable, no siendo factible que sufra de algún tipo de discriminación en virtud de su orientación sexual", señala la resolución del juzgado, publicada fragmentariamente por medios online de Lima. La sentencia abre la puerta al reconocimiento de matrimonios homosexuales celebrados en el extranjero.

El demandante, uno de los economistas más prestigiosos del Perú y quien radica desde hace varios años en México, intentó en 2012 inscribir el matrimonio en su país natal, poco después de sus nupcias con el mexicano Fidel Aroche, pero la respuesta fue negativa, por lo que ahora lo intentó de nuevo.

"Estoy muy contento: estamos casados en México, pero el Perú parece un país musulmán y no reconoce los matrimonios fuera de su jurisprudencia". Óscar Ugarteche.

"Estoy muy contento: estamos casados en México, pero el Perú parece un país musulmán y no reconoce los matrimonios fuera de su jurisprudencia, no se reconoce porque al registro no les parece la unión entre dos hombres", declaró a una televisión local. "Nadie tiene por qué opinar sobre si les parece o no, solo deben inscribir y nada más (el Reniec), callarse la boca y dar fe de que yo, ciudadano peruano, me casé", aseguró, molesto, a medios locales.

"La sentencia se fundamenta en tratados internacionales y experiencias comparadas y lo que el juzgado ha hecho es llegar a la conclusión de que no existían argumentos para no reconocer este matrimonio, sino que el no hacerlo vulneraba, más bien, el derecho universal a la igualdad", afirmó el parlamentario oficialista Alberto Belaunde, gay declarado.

"Estamos frente a una sentencia histórica que no solo reconoce la realidad de la existencia de matrimonios homosexuales de los que muchos peruanos hoy son parte, sino que constituye un paso rumbo al reconocimiento jurídico pleno de las familias homosexuales como tales", añadió el activista Gio Infante, expresidente del Movimiento Homosexual de Lima (Mhol), que Ugarteche colaboró a fundar en 1982.

Vea más noticias de aquí