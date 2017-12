Sorprendiendo a todos, el billonario derechista Sebastián Piñera ha ganado la elección presidencial en segunda vuelta en Chile, consiguiendo un holgado 55% de los votos, contra el 45% del candidato de gobierno, el senador Alejandro Guillier.

El resultado no es malo para Chile, como tampoco lo habría sido si hubiera ganado el candidato perdedor. Ninguno de los dos obtuvo la mayoría absoluta en la primera vuelta, cuyos resultados también sorprendieron a todos, aunque por motivos distintos. Lo que caracterizó al primer resultado fue la alta votación de los extremos: la ultraderecha pinochetista y una izquierda polimorfa cuya bandera unificadora era el rechazo al modelo capitalista de desarrollo chileno que en 30 años ha convertido a ese país en el más rico de América Latina, pero que no ha sido capaz de reducir la pronunciada desigualdad de ingreso que hay en el país: Chile tiene un ingreso de US$ 24.000 anuales por habitante, y sin embargo, la mitad de los chilenos integrados a la economía formal ganan menos de US$ 5.000 al año.

Para aprobar sus proyectos de ley, el gobierno de Sebastián Piñera necesitará más diálogo y más negociaciones que a las que estuvo acostumbrado en su primer período. La gobernabilidad puede serle esquiva, lo cual es un obstáculo, pero también debiera ser un desafío estimulante. Dialogar y llegar a acuerdos con fuerzas de distinto signo, es el corazón de la democracia y la política es el arte de lo posible.

Lo que sorprendió en la segunda vuelta fue una reversión de los resultados de la primera. Piñera, sumando sus votos a los de la ultraderecha, que era de esperar lo apoyaría, obtuvo el 45% de los votos en primera velta. Los votos que obtuvo Guillier sumados a los de los candidatos de izquerda que se esperaba lo apoyarían, llegaron en primera vuelta al 55%. Y los resultados de la segunda vuelta fueron casi exactamente al revés.

No era complicado interpretar resultados tan claros. En el momento decisivo entre dos modelos de conducción de país, los chilenos optaron por el capitalismo con guiños sociales de Piñera, antes del modelo mixto y continuista de Guillier.

Los programas de gobierno, los modelos de sociedad, los planteamientos políticos y económicos de ambos candidatos son uno de los componentes del resultado, pero no el único, por supuesto. Piñera, quien llega a la presidencia por segunda vez, fue mejor candidato que el novato Guillier, quien no supo articular una personalidad mediática convincente ni enarbolar banderas que lo definieran. Guillier tuvo que cargar además con el peso de ser el abanderado del impopular gobierno saliente. Piñera tuvo el apoyo decidido de los partidos de derecha, sobre todo para la segunda vuelta, mientras Guillier batallaba con los empujones y tironeos que en uno y otro sentido le daban los partidos de la coalición de gobierno, una alianza política en plena desintegración. La campaña de Piñera fue consistente, abundante en recursos y fuerte en los medios y en el casa a casa. La de Guillier fue improvisada y se centró en los medios, sin suficiente contacto directo con los votantes.

La baja popularidad del gobierno saliente, encabezado por Michele Bachelet, se debe en gran medida a que Chile empezó a bajar su ritmo de crecimiento el año en que la presidenta saliente fue elegida para un segundo período. Pero esa desaceleración se debe principalmente a la baja en el precio internacional del cobre, una varible completamente externa. El 40% de las divisas que recibe Chile vienen de las exportaciones de cobre, realidad por la cual una baja fuerte en el precio del metal haría tambalear a las más sólidas economias del mundo, como en los hechos la economía chilena lo es.

Mirándolo en retrospectiva, el gobierno de Michele Bachelet cumplió con casi todas las promesas de campaña, desde el fin del sistema electoral binominal, a la legalización del aborto. Algunas de sus reformas fueron controvertidas, como las reformas educacional y tributaria, pero más por sus problemas de secuenciamiento, alcance y puesta en marcha que por su concepción. Los errores de Bachelet se debieron más a que diseñó sus reformas en condiciones económicas más holgadas y en que no supo leer la coyuntura, aferrándose a un plan original de reformas que no se sostenían con una baja de ingresos ante el menor precio del cobre. Tampoco la ayudó no reaccionar con energía frente a una serie de casos de corrupción que afectaron al gobierno, al Poder Legislativo, a instituciones del Estado y hasta a su propia familia. Producto de estas torpezas y azares, el legado de la socialista Bachelet ha sido, por segunda vez, el liberal Sebastián Piñera.

Con todo, un electorado que en primera vueta se fue a los extremos, en la segunda se virtió al centro.

Hasta el momento, en sus primeras declaraciones como presidente electo, Piñera no se ha envalentonado con su holgada victoria y ha apuntado a ese centro. Sabia decisión, porque deberá gobernar con un Parlamento mucho más fragmentado que el que ha tenido Chile desde su recomposición tras el retorno a la democracia en 1990. Las dos coaliciones que dominaron el Poder Leislativo chileno se han convertido en cuatro, tal como señaló AméricaEconomía hace un mes, comentando en un editorial los resultados de la primera vuelta electoral. Para aprobar sus proyectos de ley, el gobierno de Sebastián Piñera necesitará más diálogo y más negociaciones que a las que estuvo acostumbrado en su primer período. La gobernabilidad puede serle esquiva, lo cual es un obstáculo, pero también debiera ser un desafío estimulante. Dialogar y llegar a acuerdos con fuerzas de distinto signo, es el corazón de la democracia y la política es el arte de lo posible.