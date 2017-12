¿Usas tu celular mientras manejas?, ¿revisas tu smartphone aunque no suene ni vibre? ¿Caminas frecuentemente con tu celular en la mano?, ¿dejas tu teléfono en tu velador y es lo último que ves antes de dormir y lo primero al levantarte? ¿Cruzas la calle revisando tus redes sociales?, ¿haces actividad física y te acompaña tu celular no solo para escuchar música o medir tu rendimiento? ¿Te han llamado la atención por usarlo en lugares o momentos inapropiados? A todo, ¡sí!

Si alguna de estas preguntas las contestas como yo, debemos reconocer que tenemos un problema. Técnicamente se llama Nomofobia ("no-mobile-phone phobia") y es uno de los virus más propagados mundialmente. ¿Los síntomas? Uso excesivo y desmedido de redes sociales, preferir grabar el recital en tu smartphone que verlo en vivo, dejar que se enfríe la comida por sacarle la mejor foto y subirla a Instagram. Y el peor de todos, darle más importancia a la gente que tienes en tu pantalla que la que está en frente.

No me mal entiendan. El celular y las redes sociales no son los culpables y tampoco estoy diciendo que la tecnología es mala. Todo lo contrario. El problema es que nosotros como sociedad no le hemos puesto frenos ni límites a la híper conectividad.

No me mal entiendan. El celular y las redes sociales no son los culpables y tampoco estoy diciendo que la tecnología es mala. Todo lo contrario. El problema es que nosotros como sociedad no le hemos puesto frenos ni límites a la híper conectividad. No hemos creado una barrera que diga, “en este instante, en esta conversación, en esta reunión, el celular no entra”. Necesitamos de un “Manual de Carreño” para el correcto uso de la tecnología.

En reuniones de trabajo se justifica andar con el celular "porque tengo demasiados pendientes". En restaurantes se ve a padres e hijos, parejas o amigos, sin dialogar entre ellos y apenas comparten la cuenta. Por otro lado, ¿sabías que manejar con el celular retrasa cuatro veces tu poder de reacción? Sin embargo, en la calle (y sobre todo en los tacos), lo que más se ve son celulares en los volantes y conductores cabeza abajo.

Según el último estudio de #levantalavista, al 53% de los chilenos les gustaría usar el celular menos de lo que lo usa, pero que cuando han intentado dejarlo, no han podido. Ahí, al menos, hay una luz de esperanza: reconocer que estamos mal es el primer paso. “Hola, me llamo Ronny y soy adicto”.

Para contribuir a bajar la Nomofobia, lanzamos la campaña #levantalavista en conjunto con marcas preocupadas que han entendido que este es un problema de todos. Easy, Subaru, Jumbo, Santa Isabel, Lenovo y Carabineros de Chile, en conjunto con The Cow Company, quisimos levantar la mano, remecer por un instante nuestras ocupadas vidas y decir lo más fuerte que podamos, “ojo, aquí hay algo que estamos haciendo mal”.

Así como a prácticamente a nadie le suena lógico fumar en un avión o beber alcohol mientras se maneja, es hora que nos demos cuenta que está igual de mal revisar el celular mientras estás compartiendo con tu pareja, chatear cuando estás con tus hijos o simplemente mirar la pantalla mientras alguien te está hablando. No pretendemos cambiar conductas de la noche a la mañana, pero al menos generar conciencia, abrir el debate, provocar una mínima sensación de sentimiento de culpa cuando usamos el celular sin límites, poniendo una foto de Instagram por sobre una conversación con tus hijos, un “like” en Facebook por sobre una vivencia irrepetible o un email que puede esperar por sobre cualquier conversación importante que pueda estar ocurriendo cara a cara. Hagámonos un favor y levantemos la vista.