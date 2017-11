De afiches a pantallas inteligentes: la apuesta de la cartelería digital para revolucionar la publicidad

El retail no es la única industria que utiliza esta tecnología. “Por ejemplo, en la banca, no solo se utiliza para mostrar publicidad, sino que también permiten desplegar en tiempo real las tasas de interés, valores de compra de divisas, estado de la bolsa, etc. Otra vertical que saca mucho partido de la cartelería digital es la de comida rápida, haciendo más atractiva y dinámica su oferta”, detalla el Smart Signage & Hospitality Solutions Manager de Samsung Electronics Chile.

Un tercer y gran mercado en cartelería digital, según Amar, es la seguridad. “Al instalarse cámaras y dispositivos de monitoreo en forma masiva, se hace imprescindible poder visualizar toda esa información a través de monitores que sean capaces de entregar una calidad de imagen alta, con un uso 24/7”, advierte el ejecutivo.