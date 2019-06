El presidente Donald Trump exigió este de nueva cuenta a México que detenga el flujo de migrantes que intentan ingresar a Estados Unidos a través de la frontera común.

Trump se dio un tiempo para renovar sus reclamos a México en medio de suvisita de Estado de tres días al Reino Unido.

Como señal de buena fe, México debe detener inmediatamente el flujo de gente y drogas a través de su territorio y en nuestra frontera sur”, escribió Trump en Twitter.

"Ellos pueden hacerlo si lo quieren”, agregó.

El reclamo de Trump sigue la línea de los enviados desde el pasado jueves, cuando anunció la imposición gradual de aranceles a las importaciones mexicanas a Estados Unidos a partir del 10 de junio, en represalia por la llegada masiva de inmigrantes a la frontera entre ambos países.

La decisión del presidente es un desafío directo al gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y planteó la posibilidad de que se deterioren las relaciones económicas entre ambos vecinos, que dependen en gran medida del flujo de bienes a través de la frontera.

La orden de Trump también podría provocar caos en sus esfuerzos por lograr que el Congreso local apruebe el tratado comercial Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC), que ve como reemplazo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre los tres países.

Cada año, miles de migrantes, en su mayoría de El Salvador, Guatemala y Honduras, llegan a Estados Unidos a través de México huyendo de la violencia y pobreza en casa. López Obrador sostiene que su gobierno trabaja para frenar el flujo de personas atendiendo las causas que lo provocan.

