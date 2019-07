Acciones de EE.UU. se alejan de máximos récord a la espera de reunión de la Fed

Los actores del mercado se resguardaron para una semana agitada en la que se realiza la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed, avanzan las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China y casi un tercio de las compañías del S&P 500 reportan sus resultados del segundo trimestre.

Los papeles de Amazon.com Inc y Facebook Inc fueron los mayores lastres del S&P 500 y el Nasdaq, en una sesión en la que ambos índices anotaron pérdidas. El Dow Jones cerró con ganancias, impulsado por los títulos de 3M Co, Johnson & Johnson y Apple Inc.

29 de Julio de 2019, 18:22