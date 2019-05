Brasilia.- La comisión del Congreso de Brasil sobre la reforma a las pensiones apunta a aprobar un paquete que genere ahorros de entre 800.000 millones de reales a 1 billón de reales, dijo el martes su presidente, pero advirtió que al Gobierno aún le faltan votos en la Cámara baja para una primera aprobación.

En una entrevista con Reuters, el diputado federal Marcelo Ramos sostuvo que es poco probable que la comisión vote sobre el proyecto de ley de reforma del presidente Jair Bolsonaro antes de la primera semana de julio debido a feriados locales. Luego, el paquete irá a la Cámara de Diputados y después al Senado.

"Creo que sí, nuestro esfuerzo es que el ahorro esté entre 800.000 millones (US$198.500 millones) y 1 billón" de reales (US$248.000 millones), dijo Ramos, en referencia a los ahorros previstos en la próxima década por la revisión del sistema de seguridad social de Brasil.

La propuesta del Gobierno apunta a ahorros de 1.237 billones de reales (unos US$307.000 millones), pero los mercados esperan unos 600.000 millones de reales (US$149.000 millones).

Sin embargo, Ramos reiteró que el proyecto de ley tiene pocas posibilidades de ser aprobado hasta que Bolsonaro empiece a comprometerse con los partidos políticos.

El presidente de la Cámara baja, Rodrigo Maia, dijo el martes que espera que el coordinador del proyecto de ley de la comisión de pensiones, Samuel Moreira, entregue su informe para el 15 de junio.

"El Gobierno tiene que tratar con los partidos, no hay otra manera", comentó Ramos. "Cuando vas al plenario, tienes que tratar con los partidos. Incluso solo para hablar u ofrecer enmiendas, no lo sé; pero sin negociar con los partidos, no hay voto".